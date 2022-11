UBND phường Vinh Tân làm rõ sự việc lộn xộn tại Nghĩa trang Cồn Điếm

(Baonghean.vn) - Ngày 29/10, tại Nghĩa trang Cồn Điếm, phường Vinh Tân (khu vực quy hoạch thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại Vinh Tân do Liên danh Công ty Xây dựng Tràng An và Công ty Hóa dầu quân đội Mipec làm chủ đầu tư) xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận.

Sau khi ổn định trật tự, nắm bắt cụ thể nguyên nhân, ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân đã thông tin đến Báo Nghệ An.



Sự cố

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 29/10, tại khu vực xây dựng dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại Vinh Tân do Liên danh Công ty Xây dựng Tràng An và Công ty Hóa dầu quân đội Mipec làm chủ đầu tư. Thời điểm này, chủ đầu tư tiến hành dọn dẹp mặt bằng khu vực Nghĩa trang Cồn Điếm thuộc khối Tân An, phường Vinh Tân. Đây là khu vực nằm trong phạm vi xây dựng dự án, do quá trình cất bốc lăng mộ của một số hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện di dời để lại các vật liệu thải như hòm vỏ, bia mộ…

Quá trình dọn dẹp, công nhân lái máy múc là ông Nguyễn Văn Quân (SN 1985, trú tại xóm 1, xã Nghi Kim, thành phố Vinh) phát hiện một bọc nilon màu xanh. Dù chưa xác định trong đó có gì nhưng để đảm bảo phần tâm linh, ông Quân đã báo cáo chủ đầu tư và ông Phùng Bá Thiện (trú tại khối Đại Nghĩa, phường Đông Vĩnh) là cán bộ Ban quản lý Nghĩa trang thành phố Vinh. Sau đó, ông Quân và ông Thiện đã mua tiểu sành để bỏ bọc nilon vào.

Sự việc được một số người dân biết, họ cho rằng chủ đầu tư gây ảnh hưởng đến lăng mộ tại Nghĩa trang Cồn Điếm nên đã có sự kích động, bức xúc. Nhận được thông tin, UBND phường đã tập hợp Đội quy tắc trật tự đô thị, Công an phường ra hiện trường xác minh sự việc, đình chỉ hoạt động san ủi dọn vệ sinh của chủ đầu tư. Khoảng 12h cùng ngày, số lượng người dân tập trung tại đây lên đến khoảng 80 người. Những người này ép các ông Nguyễn Văn Quân, Phùng Bá Thiện đưa chiếc tiểu đựng bọc nilon xanh về trụ sở UBND phường để yêu cầu chính quyền và chủ đầu tư giải quyết các nội dung liên quan quyền lợi, nguyện vọng của các hộ gia đình, cá nhân có thân nhân hiện đang an táng tại Nghĩa trang Cồn Điếm.

Đến 13h30, UBND phường và đại diện chủ đầu tư đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân (là các hộ gia đình, cá nhân có thân nhân an táng tại Nghĩa trang Cồn Điếm). Tại đây, người dân cho rằng chủ đầu tư thực hiện san lấp mặt bằng, làm ảnh hưởng đến một số lăng mộ tại nghĩa trang và có những yêu cầu như: Chủ đầu tư dừng ngay việc san lấp mặt bằng tại khu vực Nghĩa trang Cồn Điếm; Chủ đầu tư phải bố trí quỹ đất cao ráo, sạch sẽ trong khuôn viên dự án để tái định cư cho các phần lăng mộ tại nghĩa trang; Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đối thoại), chủ đầu tư phải có phương án giải quyết và trả lời cho người dân; nếu quá thời hạn, người dân sẽ tôn tạo lại các phần mộ và không đồng ý việc di dời đến địa điểm khác; Trong thời hạn 15 ngày, chủ đầu tư phải trực tiếp làm việc tại hiện trường cùng các hộ gia đình, cá nhân có lăng mộ thân nhân để xác định phần lăng mộ bị ảnh hưởng để kịp thời khắc phục, xử lý.

Tại buổi đối thoại, đại diện của chủ đầu tư là ông Đào Côn Bách đã ghi nhận ý kiến của người dân, và hứa sẽ báo cáo với lãnh đạo để có văn bản trả lời đúng thời hạn 30 ngày.

Về phía UBND phường Vinh Tân, trong thời gian đối thoại có đề nghị người dân xác nhận về bọc nilon xanh trong chiếc tiểu. Tuy nhiên, đã không có ai nhận, vì vậy, UBND phường tạm thời xác định là vô chủ; chỉ đạo các bộ phận liên quan tạm thời đưa trở lại địa điểm cũ để chôn lại. Đến khoảng 17h30, người dân đồng tình với phương án xử lý của UBND phường Vinh Tân nên đã giải tán.

Có những vi phạm

Về Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại Vinh Tân được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 3551/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; có tổng diện tích 40,47 ha. Đối với đất nông nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư 36,04ha. Phần diện tích còn lại 4,42ha (trong đó có 2,37ha đất ở của 11 hộ tại khối Tân Phượng và 21 hộ tại khối Yên Cư; 0,14ha đất sản xuất kinh doanh; 1,9ha đất nghĩa trang và giao thông thủy lợi.

Đối với 1,9 ha đất nghĩa trang, nằm rải rác một số khu vực trong vùng quy hoạch dự án, bao gồm Nghĩa trang Cồn Điếm. Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Vinh đã ban hành các quyết định thu hồi đất; Năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã thông báo “Về việc di chuyển mồ mả” tại Dăm Dài, Dăm mụ Bưởi, xứ đồng Trại cố Tuần Khoát, dăm Cồn Điếm... trên các phương tiện truyền thông, báo chí; UBND phường Vinh Tân cũng đã nhiều lần thông báo qua hệ thống truyền thanh của phường.

Cho đến nay, đã thực hiện 5 đợt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về mồ mả với tổng số 333 ngôi mộ. Đợt 1, được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là gần 902 triệu đồng/175 ngôi mộ. Ở đợt này, chỉ còn 1 hộ chưa nhận tiền, chưa di dời mồ mả. Đợt 2, được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 1 tỷ 212 triệu đồng/98 ngôi mộ. Các hộ liên quan đều đã nhận tiền và di dời mồ mả. Đợt 3, được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 246,6 triệu đồng/21 ngôi mộ. Các hộ dân liên quan đã nhận tiền và di dời mồ mả. Đợt 4, được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 182 triệu đồng/16 ngôi mộ. Các hộ dân đã nhận tiền và di dời mồ mả. Đợt 5, được phê duyệt với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 360 triệu đồng/23 ngôi mộ. Ở đợt này, còn 1 hộ chưa nhận tiền, chưa di dời mồ mả. Như vậy, qua 5 đợt thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về mồ mả theo phương án đã được phê duyệt thì hiện nay chỉ còn 2 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Riêng Nghĩa trang Cồn Điếm, có diện tích 3.056,3m2, vào ngày 31/8/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4841/QĐ-UBND về việc thu hồi đất. Tuy nhiên, dù đã thông báo nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa xác định được thân nhân của các ngôi mộ nên các cơ quan liên quan chưa tổ chức kiểm kê, kiểm đếm để lập được phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, diện tích 3.056,3m2 đất Nghĩa trang Cồn Điếm, Nhà nước chưa thực hiện giao đất cho chủ đầu tư để xây dựng dự án.

Bởi những lý do trên, UBND phường Vinh Tân xác định chủ đầu tư thực hiện san ủi, dọn vệ sinh tại vị trí trên vào ngày nghỉ (thứ Bảy ngày 29/10/2022) mà không thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương là chưa đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, việc một số đối tượng có những hành vi lôi kéo người dân đưa tiểu của người khác, không phải thân nhân của mình lên trụ sở UBND phường gây mất trật tự an ninh, gây bức xúc dư luận là trái quy định của pháp luật.

Kiến nghị xử lý dứt điểm

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh, hiện nay UBND phường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn (Đô thị, Địa chính, Đội quy tắc trật tự đô thị…) xử lý các nội dung phát sinh; giao Công an phường tiếp tục nắm bắt tình hình, có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã có báo cáo chi tiết về vụ việc gửi các cơ quan cấp trên.

Chủ tịch UBND phường Vinh Tân nói: “Trên địa bàn phường có khá nhiều dự án thực hiện, và hầu hết đều có khu lăng mộ ở trong đó. Khi các dự án vào, phường đều lắng nghe ý kiến của người dân, để qua đó kiến nghị việc tái định cư làm sao cho phù hợp, người dân thuận tiện việc chăm sóc lăng mộ người thân. Tuy nhiên, trong các dự án đô thị thì không quy hoạch nghĩa trang. Trên các diễn đàn, phường đã nhiều lần đề xuất về nội dung này nhưng vẫn chưa giải quyết được. Lý do vì thành phố chưa quy hoạch được một khu nghĩa trang nào phù hợp tái định cư các lăng mộ. Hầu như tất cả các gia đình có lăng mộ trong các dự án đều nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để tự tìm đất xây dựng lại.

Vì vậy qua đây, phường cũng xin kiến nghị UBND tỉnh quy hoạch xây dựng nghĩa trang để công tác tái định cư phần lăng mộ ở các dự án trên địa bàn thành phố được thuận lợi. Đồng thời, để tránh những sự cố như vừa qua, UBND phường cũng đề nghị cấp trên có giải pháp thực hiện triệt để công tác giải phóng mặt bằng Nghĩa trang Cồn Điếm. Đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày 29/10. Trường hợp có đối tượng cố tình lợi dụng sự việc để xúi giục, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm minh”.