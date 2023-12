UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và Công ty CP Vantage Logistics

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 13/12, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc và lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và Công ty CP Vantage Logistics.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía các nhà đầu tư có ông Diệp Phú Quốc- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vantage Logistics và ông Hoàng Văn Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt cùng các phòng, ban chức năng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và Công ty CP Vantage Logistics. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng 2 nhà đầu tư lớn đến làm việc và đầu tư tại Nghệ An. Thông báo với 2 nhà đầu tư về tình hình thu hút đầu tư FDI vài năm trở lại đây, trong đó, có đóng góp của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, khi công ty là nhà đầu tư hạ tầng 2 khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng chia sẻ một số thông tin liên quan đến môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng logistics của Nghệ An với đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, Nghệ An được Trung ương quan tâm tiếp tục ban hành Nghị quyết số 39 và Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động nhằm hỗ trợ Nghệ An phát triển, Quốc hội cũng tiếp tục bổ sung sửa đổi Nghị quyết số 36 về một số cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Nghệ An. Song song với ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu có tác dụng thúc đẩy logistics phát triển như cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu đã hoàn thành và dự kiến đoạn từ Diễn Châu- Bãi Vọt sẽ hoàn thành năm 2024.

Sau khi cầu Cửa Hội hoàn thành, tỉnh đang tập trung đầu tư đường N5 kéo dài và đường nối từ đường N5 xuống Cảng Cửa Lò, có kế hoạch nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh và Cảng nước sâu Cửa Lò. Dự kiến sau khi đường ven biển Cửa Hội – Nghi Sơn hoàn thành, tỉnh sẽ đầu tư Cảng Đông Hồi để phục vụ bốc dỡ hàng hóa tại các khu công nghiệp ở TX. Hoàng Mai và phía Bắc tỉnh.

Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Thịnh Đạt và ông Diệp Phú Quốc- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vantage Logistics trao đổi, chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Công ty CP Vantage Logistics là doanh nghiệp có 21 năm kinh nghiệm, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ vận chuyển quốc tế, phát triển dịch vụ logistics trọn gói toàn diện, trong đó, cốt lõi là vận tải quốc tế, vận tải nội địa, đại lý hải quan, trung tâm logistics/cảng sông, sà lan, vận chuyển ven biển, kho bãi và phân phối; đại lý hãng tàu… Công ty có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và đã đạt chứng nhận của Uỷ ban Hàng hải Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt phát biểu chia sẻ định hướng hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nghiệp. Theo đó, Công ty CP Vantage Logistics không chỉ đảm nhận dịch vụ logistics cho Công ty Hoàng Thịnh Đạt và Tập đoàn Ju Teng tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I mà còn các doanh nghiệp khác trong vùng.

Đại diện Công ty CP Vantage Logistics cũng phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư, khai thác dịch vụ logistics tại các cảng quốc tế và khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 2 doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải

Công ty mong muốn được sự hỗ trợ của tỉnh để việc triển khai các dịch vụ tại cảng phù hợp, có chính sách không chỉ để hàng hóa của tỉnh mà các tỉnh lân cận cũng về cảng của tỉnh. Về phần mình, doanh nghiệp sẽ cố gắng đảm bảo 2 chuyến container cập cảng/tuần.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, UBND tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và Công ty CP Vantage Logistics về việc hợp tác chiến lược tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Việt Nam.