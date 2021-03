UBND tỉnh Nghệ An thông qua Dự án xây dựng công trình tưởng niệm liệt sỹ

Chủ tịch UBND tỉnh: Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng (Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của quý II, phấn đấu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng từ 8-8,5%.

Chiều 24/3, tiếp tục phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2021, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021 vào chiều 24/3. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày Dự án xây dựng công trình tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở kết quả khảo sát, các ý kiến tham gia tại hội thảo và tình hình thực tiễn, Sở LĐTB&XH trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương lựa chọn loại hình xây dựng công trình tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An là Đền thờ liệt sỹ.



Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH cũng đề xuất lựa chọn khu vực phía Đông Nam núi Dũng Quyết (phường Trung Đô, TP. Vinh) để xây dựng công trình. Chủ thể được thờ tự tại Công trình tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Nghệ An là liệt sỹ người Nghệ An và các địa phương khác đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ báo cáo Dự án xây dựng công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 2,7 ha, với tổng mức đầu tư, bao gồm cả kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Bộ LĐTB&XH là 30 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 35 tỷ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và huy động xã hội hóa là 15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2022 đến năm 2025. Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua và sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. UBND tỉnh cũng đã lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh với 4 nội dung của dự án. Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò báo cáo dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng Tiếp đó, UBND tỉnh cũng thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ TX. Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Sau khi được thông qua, UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trước khi trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.



Nội dung dự thảo Nghị quyết là điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã và các phường trên địa bàn đối với tiền sử dụng đất, sau khi đã trừ phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng; Hỗ trợ cho thị xã Cửa Lò 3.000 tấn xi măng để nâng cấp, xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, khu dân cư kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, đề nghị bố trí chi sự nghiệp hạ tầng thị chính, môi trường và nguồn hỗ trợ khác 100 tỷ đồng/năm để thực hiện công tác cứu hộ, cấp cứu biển, lễ hội du lịch, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ… trên địa bàn TX. Cửa Lò.