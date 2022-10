UBND tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu với cựu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy cô Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi giao lưu với Đoàn cựu lưu học sinh Lào sang thăm trường cũ và thầy cô giáo tại Việt Nam.

Hoạt động về nguồn, thăm lại trường cũ và thầy cô giáo tại Việt Nam là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Phát biểu tại buổi lễ giao lưu với đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ, đã nhắc lại những kỷ niệm gắn bó giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với nước bạn Lào.

Tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là người đã cùng với Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Với tình cảm thân thiết, thủy chung, nồng hậu của con người xứ Nghệ, Nghệ An chào mừng đoàn đại biểu cựu lưu học sinh Lào đã đến Việt Nam, đến Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng giới thiệu về tỉnh Nghệ An và những tiềm năng của tỉnh trong những năm qua. Hiện, Nghệ An là tỉnh có quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 toàn quốc; Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,44%; thu ngân sách 8 tháng đầu năm thực hiện gần 600 triệu USD, đạt gần 90% kế hoạch được giao.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và các địa phương của Lào luôn được giữ vững và phát triển. Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 03 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh…

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Nghệ An triển khai tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, đã và đang học tập tại Nghệ An cho các tỉnh nước bạn với 2.322 học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy Nghệ An đã đồng ý chủ trương cấp học bổng cho học sinh tốt nghiệp THCS các tỉnh của Lào có quan hệ hợp tác với Nghệ An, sang học chương trình THPT (sau 1 năm đào tạo tiếng Việt cơ bản) tại tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ năm học 2023-2024. Hiện, Nghệ An là tỉnh đầu tiên tham mưu và triển khai hoạt động này).

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới tỉnh Nghệ An đề nghị các Bộ, ban ngành Trung ương và chính quyền các tỉnh bạn cùng quan tâm ủng hộ, để hiện thực hóa các chủ trương và góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc chúng ta.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sumlan Phankhavong - Vụ trưởng Vụ Khảo thí, Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào cũng bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón nồng hậu và ấm áp của người dân xứ Nghệ, khiến tất cả các thành viên trong đoàn cảm cảm nhận như khi đang trở về quê hương của mình.

Đại diện đoàn cựu lưu học sinh Lào cũng khẳng định Nghệ An là một tỉnh có nhiều gắn bó với nước Lào, trong thời kỳ kháng chiến và nay hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó trên lĩnh vực giáo dục, tỉnh đã giúp Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào để đáp ứng tình hình mới.

Hai tỉnh có chung đường biên giới và thường xuyên gặp gỡ để cùng nhau hợp tác bảo về an ninh biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hai nước. Trong giai đoạn, dịch Covid – 19 bùng phát, Nghệ An đã hỗ trợ các tỉnh nước bạn lương thực, vật tự y tế. Những hành động thiết thực, khẳng định mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khó khăn, hoạn nạn, thể hiện mối quan hệ gắn bó mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.