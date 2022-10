Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại tỉnh Khăm Muộn

(Baonghean.vn) - Khách hàng Hoàng Thị Bình (Nghi Lộc, Nghệ An) đã may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm “Cùng Agribank – Tăng nhanh tài lộc” trị giá 01 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Đó chính là mục tiêu chính mà Ban An toàn giao thông tỉnh muốn hướng tới. Từ đó, góp phần xây dựng Văn hóa giao thông an toàn trong giới trẻ.

(Baonghean.vn) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) xung quanh vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An; Đoàn công tác chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An ... là những nội dung chính trong ngày 27/10.