Pháp luật UBND tỉnh quy định tiêu chí địa bàn, khoảng cách và trang cấp đồ dùng cho học sinh dân tộc nội trú Quyết định 68/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh không chỉ làm rõ tiêu chí về khoảng cách, địa hình để học sinh vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ mà còn bảo đảm các em học sinh dân tộc nội trú có đủ chăn màn, quần áo, sách vở đến trường. Đây là bước cụ thể hóa chính sách an sinh, tạo điều kiện cho con em vùng sâu, vùng xa yên tâm học tập.

Quy định địa bàn và khoảng cách xác định học sinh, học viên không thể đi - về trong ngày

Theo đó, Quyết định 68/2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2025, UBND tỉnh quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Niềm vui của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 trong Lễ tuyên dương học sinh đạt điểm cao năm 2024. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Địa bàn áp dụng chính sách hỗ trợ theo khu vực và xã đặc biệt khó khăn

Theo quyết định, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông (hoặc điểm trường) thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo:

Trường hợp nhà ở xa trường được xác định khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở.

Trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn là từ nhà đến trường phải đi qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá.

Học sinh trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông: Trường hợp nhà ở xa trường được xác định khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 10 km trở lên. Trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn là từ nhà đến trường phải đi qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá.

Tiết học tiếng Anh của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quế Phong. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Học viên bán trú đang học tại cơ sở giáo dục thường xuyên: Trường hợp nhà ở xa cơ sở giáo dục được xác định khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến nơi học tập từ 7 km trở lên đối với học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, từ 10 km trở lên đối với học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn là từ nhà đến nơi học tập phải đi qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá.

Địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là các xã khu vực III, khu vực II và xã khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Các xã khu vực III, khu vực II và xã khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản bổ sung, sửa đổi (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

Danh mục đồ dùng cá nhân, học phẩm cấp cho học sinh dân tộc nội trú

Học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Đoọc Mạy (nay thuộc xã Na Loi). Ảnh: Mỹ Hà

Danh mục chăn màn và đồ dùng cá nhân được cấp 1 lần ở mỗi cấp học theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ như sau: 1 cái chăn, màn, chiếu, gối, phích nước, chậu giặt, ni lông đi mưa hoặc ô, 1 đôi dép đi trong nhà, 10 móc áo.

Quần áo đồng phục và học phẩm cấp cho mỗi năm học theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ như sau: 1 bộ quần áo đồng phục mùa Đông, quần áo đồng phục mùa Hè, 1 cặp học sinh hoặc ba lô học sinh, 30 vở, 20 bút bi, 2 bút chì đen, 2 tẩy, 1 thước kẻ, kéo; 1 bộ dụng cụ toán học: compa, eke, thước đo độ...; 1 hộp bút chì màu (đối với cấp học THCS).

Việc mua sắm đồ dùng cá nhân trang cấp cho học sinh dân tộc nội trú học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú thực hiện căn cứ vào danh mục, định mức quy định và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.