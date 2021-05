Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri thành phố Vinh

Đơn vị bầu cử số 1 gồm có 7 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Cần - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Điều - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Mai Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nội vụ; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.