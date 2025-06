Giáo dục Ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2025 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025).

Công điện ghi rõ: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-48 giờ tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Kỳ thi), khu vực Bắc Bộ dự báo nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; khu vực Trung Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh tư liệu Chiến Thắng

Những diễn biến này tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi năm 2025.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi năm 2025 chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, chủ động theo dõi và cập nhật thông tin thời tiết. Cụ thể, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, dông lốc, bão và các hình thái thời tiết cực đoan khác từ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan chức năng địa phương.

Giữ liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Thứ hai, rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ). Trong đó lưu ý:

Đối với cơ sở vật chất: Khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất các điểm thi, phòng thi, hệ thống điện, nước, thoát nước để bảo đảm an toàn và đủ điều kiện tổ chức thi trong mọi điều kiện thời tiết (mưa lớn, nắng nóng).

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - 2025. Ảnh tư liệu Đức Anh

Phương án di dời, dự phòng: Lên các phương án dự phòng, di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn tránh hư hại do ngập lụt, sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị các điểm thi, phòng thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bảo quản đề thi, bài thi: Bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi trước, trong và sau kỳ thi; tránh hư hỏng do mưa lớn, nắng nóng, cháy nổ.

Thứ ba, bảo đảm an toàn cho cán bộ và thí sinh: Thiết lập kênh thông tin với phụ huynh, học sinh để quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh di chuyển đến điểm thi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro do thiên tai.

Có kế hoạch, phương án tổ chức hỗ trợ ăn, ở gần điểm thi cho cán bộ và thí sinh ở xa, có nhu cầu, nhất là cán bộ và thí sinh phải đi qua sông, suối, phà, đường có nguy cơ ngập, sạt lở… để tất cả đều đến được điểm thi và dự thi an toàn.

Thứ tư, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, phòng chống dịch: Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học ngay sau mưa bão, mưa lũ kết thúc để bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh, sẵn sàng cho công tác tổ chức Kỳ thi.