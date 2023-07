Ứng phó với bão số 1, Nghệ An xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân

(Baonghean.vn) - Để ứng phó với bão số 1, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão.

Sáng nay (17/7), Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp.

Nghệ An tham gia họp trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Mục tiêu tuyệt đối không có thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản

Hồi 4h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (103 - 133 km/h), giật cấp 15, biển động dữ dội.

Theo dự báo, trên đất liền, từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9- 10. Giật cấp 13. Sóng biển cao, các vùng ven biển có nước dâng do bão; nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp, sạt lở bờ biển. Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, mưa lớn sẽ xuất hiện ở quy mô rộng, mưa lớn xuất hiện, có nơi trên 500 mm.

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo: Cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Trong điều kiện khô hạn thời gian dài như vừa qua, khi có mưa lớn, tại nhiều khu vực rất dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Sức gió của cơn bão này không quá lớn, nhưng rất đáng ngại là mưa lớn hoàn lưu sau bão. Các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt do mưa lớn, tại các tuyến đường giao thông thường có nguy cơ sạt lở rất cao, cần có phương án trực, chốt chặn, xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Hải Minh

Trước dự báo về cường độ và hướng đi của bão, tại các địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng, công tác chuẩn bị các điều kiện chống bão như sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu, chằng néo nhà cửa, công tác cứu hộ, cứu nạn… đều đã được triển khai kịp thời.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo: Các địa phương theo sát diễn biến của bão; thực hiện nghiêm túc Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 về tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023; chủ động, linh hoạt và phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng phó với diễn biến của bão; sẵn sàng các điều kiện phòng chống bão và mưa lớn do hoàn lưu sau bão, không được phép chủ quan, lơ là. Mục tiêu là tuyệt đối không có thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Nghệ An chủ động các giải pháp ứng phó

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều ngày 17/07, bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ chiều 17/7, vùng ven biển Nghệ An có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều 17 - 19/07, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam cơn bão số 1 nên ở Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250 mm.

Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc trung Bộ cảnh báo: Từ ngày 20/7 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực vực tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

 Toàn cảnh đầu cầu Nghệ An tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Phú Hương

Tính đến 16h ngày 16/7/2023, Nghệ An có 2.978 phương tiện/14.869 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Số phương tiện đang neo đậu tại bến là 2.190 phương tiện/9.977 lao động; có 01 phương tiện /01 lao động neo đậu ngoại tỉnh. Số phương tiện đang hoạt động trên biển: 788 phương tiện/4.892 lao động. Không có phương tiện nào không liên lạc được và cũng không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã được cơ quan thông tin duyên hải thông báo về vị trí, hướng đi của Bão số 1 và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ và 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Các công trình đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai, an toàn đập và hồ chứa được phê duyệt.

Tỉnh đã và đang tập trung quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Đồng thời, sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, tàu du lịch; công trình đang thi công; đảm bảo an toàn cho khách du lịch đang lưu trú trên địa bàn.

Tuỳ theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh cấm biển.

Ngư dân Diễn Châu chằng néo tàu thuyền chống bão số 7 năm 2021. Ảnh tư liệu Thanh Yên

Các địa phương vùng đồng bằng và ven biển cần khẩn trương tổ chức chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Toàn tỉnh hiện có 20.068 ha nuôi trồng thuỷ sản; 117.177 ha cây trồng hè thu - mùa, cần chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các huyện vùng núi phải triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực khai thác khoáng sản; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Đối với kịch bản bão cấp 13 kết hợp triều trung bình, dự kiến phương án di dời tại chỗ sẽ là 16.200 người; sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người.

Tại vùng miền núi, các vùng nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi, lũ ống, lũ quét, đối với 166 điểm sạt lở đất được thống kê, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án di dời dân khi có thiên tai với 3.243 hộ/13.211 nhân khẩu.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng tổ chức nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ để chủ động nắm tình hình và có kế hoạch ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.