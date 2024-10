Giáo dục Ưu tiên nguồn lực để làm tốt công tác kiên cố hoá trường học Sáng 25/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xã hội hoá về kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 – 2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến nối điểm cầu đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Dự hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Lê Thành Long - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, sở, ngành liên quan.

Tăng tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ

10 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục, đặc biệt là kiên cố hoá trường, lớp học đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút đáng kể nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Nhờ đó, tỷ lệ kiên cố hoá trường học ngày một tăng. Năm 2013, cả nước có 41.397 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập với 553.181 phòng học; số phòng học kiên cố khoảng 364.367, đạt tỷ lệ kiên cố hóa là 65,9%. Đến hết năm 2023, cả nước có gần 628.571 phòng học các cấp mầm non, phổ thông công lập; trong đó, số phòng học kiên cố 545.375 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố hóa là 86,6%. Trong đó cấp học Mầm non đã nâng tỷ lệ kiên cố hóa lên 83,0%; cấp học Tiểu học 83,2%; cấp học THCS 94,9%; cấp học THPT 97,0%.

Về nhà công vụ cho giáo viên, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, trong giai đoạn 2013-2023, số phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa khoảng 35.984 phòng, số phòng công vụ cho giáo viên khoảng 1.216 phòng. Tổng số kinh phí xã hội hóa để đầu tư kiên cố hóa, xây dựng phòng học, phòng công vụ cho giáo viên ước khoảng 32.896,96 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An có 26.578 phòng học các cấp học, trong đó số phòng học kiên cố 23.406 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là 88%. Tổng số phòng công vụ giáo viên là 1.773 phòng, trong đó phòng kiên cố là 1.208 phòng, chiếm tỷ lệ 68,1%. Hiện, tỉnh đã thực hiện rà soát nhu cầu đầu tư về phòng học, từ đó đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng 3.868 phòng học; 996 phòng công vụ giáo viên. Tổng nhu cầu kinh phí cần để đầu tư là khoảng 3.255,4 tỷ đồng; trong đó đề xuất ngân sách nhà nước là 1.266,7 tỷ đồng; nhu cầu xã hội hoá là 1.988,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và các bộ, ngành liên quan đã có tham luận chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác xã hội về kiên cố trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên.

Bên cạnh đó, cũng đã chỉ ra một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện như nguồn đầu tư kinh phí chưa đáp ứng được nhu cầu cơ sở vật chất của các nhà trường; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục mới chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, nhiều nơi đã xuống cấp; các chính sách thu hút, khuyến khích xã hội hoá giáo dục còn nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng khó khăn.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thực tế này, đại diện các địa phương cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành cần quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí và hỗ trợ các chương trình, đề án để triển khai có hiệu quả công tác xã hội hoá về đầu tư xây dựng và kiên cố hoá trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên.

Huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, qua đó giúp cải thiện cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường.

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Từ kết quả này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần chung tay huy động thêm nguồn lực xã hội hoá để hoàn thành mục tiêu kiên cố hoá toàn bộ trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát lại các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư cho các nhà trường, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chỉ đạo việc rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp để đầu tư và huy động đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Đối với UBND các tỉnh, thành tiếp tục rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, trong đó lưu ý việc quy hoạch xây dựng bảo đảm quỹ đất phù hợp để xây dựng trường lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, xu hướng đô thị hoá và dịch chuyển dân số; đảm bảo ngân sách cho giáo dục đào tạo, phần bổ nguồn lực các tiểu dự án liên quan đến giáo dục và đào tạo; chủ động đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; ưu tiên thu hút, doanh nghiệp và các tổ chức đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học và các khu vực khó khăn, giám sát và quản lý chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện...

Trong năm học này, huyện Tương Dương cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn khác để tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Giáo dục đào tạo cần phải được quan tâm đúng mức nhằm thúc đẩy nhà nước phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các con em - những chủ nhân tương lai của đất nước.