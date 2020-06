Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Báo Nghệ An nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đoàn do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu.

Tiếp đón đoàn có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thành Duy Gửi lời chúc mừng đến cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao sự phát triển của Báo Nghệ An trong những năm qua; nhất là về chất lượng tuyên truyền, nội dung thông tin, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là giúp đỡ xã nghèo ở miền Tây Nghệ An. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An đã luôn quan tâm tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.



Trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành với công tác Mặt trận để chuyển tải ý chí, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị Báo Nghệ An hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận về công tác truyền thông, nhất là truyền thông qua mạng xã hội.



Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhất là các đồng chí trong Ban Thường trực luôn quan tâm, đồng hành với Báo Nghệ An.

Trong thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền; qua đó phát huy hiệu quả vai trò của mỗi cơ quan, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.