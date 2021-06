Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 335 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ tiếp nhận, có 7 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức gồm: Nhóm Thiện nguyện niềm tin (FG) 40 triệu đồng; Công ty Xăng dầu Nghệ An 200 triệu đồng; Cơ quan văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An 20 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh 30 triệu đồng; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh 10 triệu đồng; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 15 triệu và Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 20 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp là 335 triệu đồng.



Nhóm thiện nguyện Niềm tin (FG) trao 40 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Công ty Xăng dầu Nghệ An trao 200 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Cơ quan văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An trao 20 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao 10 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Liên đoàn Lao động tỉnh trao 30 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao 15 triệu ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao 20 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí khẳng định, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong nhiều tháng qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân đã góp phần cùng cả nước từng bước ngăn chặn, kiểm soát được dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Quang cảnh buổi tiếp nhận. Ảnh: Thu Hương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân và tri ân sự tham gia ủng hộ kịp thời của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19, khu vực cách ly và đảm bảo an sinh xã hội cho những đối tượng yếu thế cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trong thời gian tới, tình hình diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Ủy ban MTTQ tỉnh rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy trách nhiệm, tích cực ủng hộ về vật chất và tinh thần cùng đồng hành với tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.