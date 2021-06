Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận thêm 1,1 tỷ đồng ủng hộ chống Covid-19

Trong đó, Tập đoàn Hoa Sen 1 tỷ đồng; Thượng tọa Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc 50 triệu đồng; Bưu điện tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng; Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An 10 triệu đồng; Bảo Việt Nghệ An 10 triệu đồng.



Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

Thượng tọa Thích Tâm Thành trụ trì chùa Cổ Am và chùa Phúc Lạc ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Theo số liệu báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, tính đến 10 giờ ngày 9/6/2021, tổng tiếp nhận đăng ký ủng hộ phòng, chống Covid-19 năm 2021 toàn tỉnh gần 15 tỷ đồng.



Bưu điện tỉnh Nghệ An ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Bảo Việt Nghệ An ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”. Ảnh: Thu Hương

Cùng với việc chung tay hỗ trợ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công nhân viên chức, gia đình và người thân không lơ là chủ quan, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.