Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã giám sát trực tiếp kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại chợ Vinh và Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Sáng 10/7, đoàn giám sát Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội do đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn có buổi giám sát kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2020-2022 tại Nghệ An.

Tham gia đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, UBND thành phố Vinh...

Tại chợ Vinh, đoàn giám sát đã kiểm tra bể chứa nước phục vụ công tác PCCC. Ảnh: Phạm Bằng

Trong buổi sáng, đoàn đã đến giám sát công tác PCCC tại chợ Vinh, đóng chân trên địa bàn phường Hồng Sơn (TP. Vinh). Chợ Vinh gồm đình chính và 2 đình phụ phía Đông và phía Tây, khu vực bán hàng tươi sống và khu vực ban quản lý chợ với tổng diện tích hơn 29.000m2. Trong chợ hiện có khoảng 3.000 hộ đang kinh doanh.

Theo Công an Nghệ An, đến nay, người đứng đầu cơ sở đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý được quy định tại Luật PCCC năm 2001 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đoàn giám sát trực tiếp đi kiểm tra công tác PCCC tại chợ Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC của các hộ kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng

Chợ Vinh đã được trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH gồm: hệ thống giao thông, thoát nạn, ngăn cháy, chống cháy lan. Bên cạnh đó, chợ đã được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hệ thống điện PCCC gồm các máy bơm, thiết bị điện; hệ thống chống sét, chống tĩnh điện; giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy được đầu tư.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên phối hợp tốt với UBND thành phố Vinh để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, đôn đốc Ban Quản lý chợ Vinh thực hiện đầy đủ, đảm bảo các điều kiện liên quan trong công tác PCCC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra hoạt động của hệ thống trụ bơm nước. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn kiểm tra hệ thống máy bơm nước của chợ Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi kiểm tra thực tế tại chợ Vinh, đoàn ghi nhận Ban Quản lý chợ đã đầu tư xây dựng khá đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang bị hệ thống kỹ thuật đảm bảo PCCC. Mặt khác, hệ thống chỉ huy đã nắm đầy đủ quy định PCCC, kỹ năng sử dụng trang thiết bị PCCC của lực lượng cán bộ thực hiện tốt, hàng hóa sắp xếp gọn gàng.

Tuy nhiên, tại 2 đình phía Đông và phía Tây, hạ tầng kỹ thuật còn kém, còn rủi ro cao về cháy nổ; hệ thống điện tại các ki-ốt phải được quan tâm hơn, tránh việc chập điện. Các hộ kinh doanh đã trang bị thiết bị PCCC, tuy nhiên, cần tập huấn để sử dụng thành thạo; tuyên truyền để các hộ kinh doanh chủ động mua bảo hiểm cháy nổ, bố trí thêm quạt thông gió tại tầng hầm.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đề nghị BQL chợ Vinh khắc phục các tồn tại mà đoàn đã chỉ ra. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao công tác đảm bảo PCCC tại chợ Vinh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội mong muốn Ban Quản lý chợ Vinh rà soát toàn bộ các hoạt động, khắc phục các tồn tại mà đoàn giám sát nêu; không được chủ quan, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện PCCC.

Tiếp đó, đoàn đã đến giám sát công tác PCCC tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Cảng được quy hoạch trên diện tích 650 ha, với các công trình hạng mục: nhà ga hành khách, nhà ga quốc tế, nhà ga hàng hóa.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác đảm bảo PCCC tại kho xăng của Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn giám sát kiểm tra phương án PCCC, kỹ năng của đội PCCC chuyên ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Vinh, do Nghệ An có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên nắng nóng cao độ; tiếp giáp với khu vực sản xuất nông nghiệp, vào mùa khô các hộ thường đốt rơm, rạ nên tiềm ẩn nguy cơ cháy lan cao. Từ khi hoạt động cho đến nay, chưa có sự cố cháy, nổ gây ảnh hưởng đến con người và tài sản bên trong khu vực Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Trong thời quan qua, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về PCCC được Cảng Hàng không quốc tế Vinh thực hiện đầy đủ. Các hạng mục công trình đã được cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế và kiểm tra nghiệm thu về PCCC trước khi đi vào hoạt động, đảm bảo các quy định.

Đoàn giám sát công tác đảm bảo PCCC tại các nhà ga của Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Vinh báo cáo với đoàn giám sát về công tác đảm bảo PCCC tại cảng. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội ngũ PCCC chuyên ngành và cán bộ, nhân viên được thực hiện đầy đủ. Phương án cứu nạn, cứu hộ đã được xây dựng, hàng năm đều tổ chức thực tập. Việc trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC đã được quan tâm và thường xuyên duy trì công tác tự kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực của cảng; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót để khắc phục.

Tại buổi giám sát, đoàn đã đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Vinh báo cáo, làm rõ các vấn đề liên quan đến mối quan hệ, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác PCCC; ngăn chặn cháy, nổ do tình trạng đốt rơm, rạ gần sân bay; hệ thống chống sét; phương án PCCC; tổ chức về lực lượng, phương tiện, nguồn lực trong công tác PCCC....

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đánh giá cao công tác đảm bảo PCCC tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi giám sát thực tế, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhấn mạnh, quy định PCCC tại các sân bay nói chung và tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh được thực hiện nghiêm túc.

Thể hiện, hàng ngày đều theo dõi, ghi hồ sơ đầy đủ; công tác diễn tập được thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Cảnh sát PCCC được thực hiện đầy đủ. Cảng Hàng không quốc tế Vinh nhanh chóng khắc phục sự cố nứt đường băng.

Chiều nay, đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2020-2022 tại Nghệ An.