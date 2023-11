Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã vùng cao biên giới tại Nghệ An

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Hoàng Anh - Trợ lý đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;…