V-League 2023: Chuyện lạ có thật

(Baonghean.vn) - Chặng khởi động với 4 vòng đấu của V-League 2023 đã kết thúc với không ít bất ngờ, thú vị và những ý kiến trái chiều về quãng nghỉ gần 50 ngày của giải đấu bóng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Đội bóng thua tan nát 0-5 trong trận ra quân là Bình Định, sau đó lại có mạch thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có trận thắng trên sân khách Đà Nẵng trong thế thiếu người, để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đội bóng ra quân thắng giòn giã 5-0 trước Bình Định là Công an Hà Nội lại thua liên tiếp 2 trận và mới đây may mắn có trận hòa trên sân Pleiku để tạm về đích với 4 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng do VPF cung cấp.

Ở chiều ngược lại, đội bóng khởi động 3 trận toàn thua là Thành phố Hồ Chí Minh, tưởng như “chết dí” ở đáy bảng thì đến trận thứ 4 trên sân khách Bình Dương lại có trận thắng quý hơn vàng, khiến ông thầy Vũ Tiến Thành “nổ” tưng bừng, để vươn lên xếp thứ 12, đẩy đối thủ xuống xếp ngay sau mình một cách ngoạn mục. Cùng với Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trên sân khách ở vòng 4, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giành chiến thắng một cách không thể ngọt ngào hơn trước Hải Phòng. Nên nhớ, mùa này, đội bóng do ông Thành Công dẫn dắt từng thủ hòa Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku, thủ hòa Viettel trên sân nhà, chỉ chịu thua sát nút Hà Nội FC, nên việc họ tạm xếp thứ 7 là điều đáng khen trong bối cảnh không được đầu tư lớn hiện nay.

Các đội bóng giành được trận hòa trên sân khách ở vòng 4 gồm Sông Lam Nghệ An trên sân Khánh Hòa, Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, Công an Hà Nội trên sân Pleiku, Nam Định trên sân Hàng Đẫy trước Viettel... Đây đều là những trận hòa nhưng rất đáng xem bởi sự quyết liệt, thậm chí thô bạo của cầu thủ hai bên, chất lượng chuyên môn cao nhưng chất lượng trọng tài cần được xem lại như ý kiến của nhiều nhà chuyên môn.

Chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng 4 vòng đấu nói trên cho thấy V-League 2023 đang thực sự thu hút khán giả, thu hút báo giới bởi những màn trình diễn tích cực, ấn tượng, bất ngờ thú vị từ các tập thể đội bóng và các cá nhân xuất sắc. Thực tế cho thấy, Bình Định, Hà Nội FC, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa là “bộ tứ” đáng gờm ở giải đấu này (điểm số sát nhau 9-8) nhờ màn khởi động thuyết phục, “nóng máy” sớm, mọi việc vào guồng nhanh để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Tuy vậy, nhóm các đội xếp từ thứ 5 trở đi gồm Viettel, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội (điểm số giành được từ 6-4) cũng chỉ cách nhóm xếp trên 2-4 điểm nên chỉ cần 1 trận thắng, mọi việc có thể thay đổi. Đáng chú ý là do hiệu số khác nhau nên đội bóng giành được chỉ 4 điểm xếp thứ 8 như Công an Hà Nội, trong khi Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An hay Khánh Hòa cùng được 4 điểm lại xếp tận thứ 9, thứ 10, thứ 11. Khác biệt đáng nói là SHB Đà Nẵng với vỏn vẹn 1 điểm, hay Bình Dương 2 điểm sẽ vô cùng khó khăn ở các vòng đấu tới và không biết Lư Đình Tuấn hay Phan Thanh Hùng có “tại vị” nổi hay không sau kết quả không mong muốn này?

Mùa trước, với màn ghi bàn sòn sòn như cơm bữa của Rimario, Hải Phòng luôn dẫn đầu bảng xếp hạng và cuối cùng về nhì V-League. Nhưng mùa này, 4 trận Rimario vẫn ghi 4 bàn cho Bình Dương, vậy mà đội bóng đất Thủ lại đang “về nhì” từ dưới lên, mới là chuyện lạ có thật. Cũng lạ mà rất thật là mùa này Hoàng Anh Gia Lai dù thay máu đội hình, dù trẻ trung chưa ăn nhập nhưng lại vẫn lặp lại cách các đàn anh vào trận “chỉ hòa mà thôi” như những mùa trước. Đồng hành với đó là Sông Lam Nghệ An, chỉ hòa với hòa sau 4 trận dù trong tay có những hảo thủ và lứa trẻ tiềm năng...

Trong khi Văn Quyết 4 trận ghi 4 bàn, góp công lớn đưa Hà Nội FC lên nhì bảng, thì tiền đạo hàng đầu Việt Nam là Tiến Linh chưa có một lần ăn mừng và nguy cơ khan hiếm bàn thắng sẽ còn tiếp diễn. Cùng với Tiến Linh "khô hạn" là những chân sút từng được coi là niềm hy vọng như Tuấn Hải, Văn Đức, Đức Chinh... góp thêm gia vị cho những chuyện lạ có thật ở V-League mùa này.

Mùa này, Công an Hà Nội có cầu thủ Văn Toản bị treo giò 3 trận vì chơi thô bạo, nay lại góp thêm cái tên Văn Đức vì lỗi tương tự trong trận đấu trên sân Pleiku ở vòng 4. Văn Đức ở Sông Lam Nghệ An hay là thế, quan trọng là thế mà nay nổi chìm, vô vọng đến mức không thể nhận ra cũng là chuyện lạ có thật và là dấu hiệu kém vui đầu mùa...

Người ta bắt đầu nhìn vào ông thầy mới Troussier của bóng đá Việt và tới đây rất nhiều ngôi sao của V-League 1 và 2, của U20 sẽ được gọi tên. Dù ít, dù nhiều, ông thầy mới cũng sẽ quan tâm đến thực tế V-League vừa nêu để gọi ai, bỏ ai theo quan điểm của một nhà cầm quân. Vốn không xa lạ gì với bóng đá Việt, chuyện lạ có thật tất nhiên sẽ không lạ với ông thầy này. Vì vậy, những cầu thủ chưa vào guồng sớm với V-League, chưa đạt được kết quả thi đấu như mong muốn cần nhanh chóng tìm lại mình, khẳng định mình nếu có thể, trong bất cứ trận đấu, khoảnh khắc nào trong tầm soi rọi của các nhà tuyển trạch?