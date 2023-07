V-League và những cuộc đua kịch tính

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đó là những cuộc đua của tập thể các đội bóng và cả các cá nhân nhằm đạt mục tiêu đề ra, không chỉ cho đội bóng mà cả vị trí của các cá nhân ở các đội tuyển quốc gia sắp tới.

Sông Lam Nghệ An trở lại mạnh mẽ và sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Trước hết, cuộc đua tập thể ở các nhóm tranh ngôi vô địch đang diễn ra theo một kịch bản vừa dễ vừa khó lường. Qua vòng 1 mới đây, do chỉ nhận được kết quả hòa 1-1 đáng tiếc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và vẫn tạm đứng đầu bảng xếp hạng nhưng đội bóng ứng viên hàng đầu Công an Hà Nội đang đứng trước thách thức nghiêm trọng từ đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC. Bởi dù thiếu Văn Quyết, cho mượn Lucao nhưng Hà Nội FC vẫn đủ sức hạ gục Bình Định với tỷ số 4-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng 1 nói trên. Tới đây, Văn Quyết mãn hạn treo giò, với khí thế sau trận thắng như chẻ tre trước đội bóng đất võ, Hà Nội FC hoàn toàn có đủ tinh thần và lực lượng để bảo vệ thành công ngôi vô địch mà họ đang nắm giữ.

Tất nhiên, cuộc đua sẽ còn gay cấn khi Viettel cũng “không phải dạng vừa” và Thép Xanh Nam Định cũng đang chen chân vào top đầu của nhóm 1. Nhiều người dự đoán Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Viettel sẽ là 3 đội bóng Thủ đô đua tranh ngôi vô địch và rất khó để nói ai lợi thế hơn ai sắp tới. Thậm chí có chuyên gia còn cho rằng, Viettel mới chính là đội bóng sẽ “lật đổ” ngôi vua mà Hà Nội FC đang nắm giữ, trong khi Công an Hà Nội dù nhiều tham vọng nhưng cả Quang Hải lẫn Philip Nguyễn sẽ chưa thể “bén duyên” vào mùa giải đầu tiên này?

Thủ thành Patrick Le Giang là điểm sáng hiếm hoi của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Thủy

Cuộc đua ở nhóm 2 - nhóm chống xuống hạng cũng có nhiều điều để nói. Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai là 2 đội xếp trên, lại cùng có trận thắng mở màn giai đoạn 2 nên việc trụ hạng xem như cơ bản đạt được. Khó khăn nhất vẫn là 3 đội bóng xếp cuối Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Cả 2 đội Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai sẽ tung lực lượng trẻ vào sân trong các trận đấu tới để tạo điều kiện cho họ rèn dũa, “thực tập” cho mùa giải mới. Đương nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đội bóng gặp khó nhiều nhất trong từng trận đấu, trong khi trận SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng cuối cùng có hay không sẽ là cơ hội có điểm cho đội bóng sông Hàn khi lịch sử đối đầu gần đây cho thấy điều đó?

Cuộc đua cá nhân cũng sẽ rất thú vị trong từng vòng đấu. Tâm lý thoải mái, cơ hội được trao gửi sẽ giúp các nhân tố trẻ chứng minh năng lực để vừa đáp ứng nhiệm vụ hiện tại của đội bóng, mà còn là dịp để các nhân tố xuất sắc lọt vào tầm ngắm của các đội tuyển U23 Việt Nam do cả ông Philip Troussier lẫn ông Hoàng Anh Tuấn nắm giữ. Sau khi khá vô duyên với các lần tập trung trước đó, Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An liên tiếp ghi 2 bàn thắng đẹp mắt trong các trận đấu gặp Hà Nội FC, Thành phố Hồ Chí Minh và có thể tiếp tục chứng minh điều đó sắp tới sẽ khiến ông Troussier để ý và tin cậy hơn, sắp xếp đúng sở trường chơi hộ công hơn chẳng hạn? Và như vậy, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam sẽ có sự biến động khi Xuân Tiến được tin dùng? Đương nhiên các nhân tố xuất sắc khác cũng không bao giờ chịu kém cạnh nên Xuân Tiến càng phải duy trì ngày càng ổn định phong độ vốn có, để tạo ra sự thách thức thực sự cho các đồng đội/đối thủ.

Một pha tranh bóng trong trận "derby xứ Nghệ" giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) và đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Một trường hợp khác rất đáng nói là Đức Chiến của Viettel, một cầu thủ thiên chơi phòng ngự trong đội bóng áo lính đã có tới 5 bàn thắng cho đến vòng 1 giai đoạn 2 và chưa dừng lại. Chỉ gọi người có phong độ tốt lên tuyển là phương châm của ông Trousser, đồng nghĩa với việc tới đây Đức Chiến sẽ có tên khi tập trung Đội tuyển Việt Nam. Cũng có nghĩa là hàng tiền vệ đội bóng áo đỏ sẽ chật chội hơn, tính cạnh tranh cao hơn, khi không chỉ Đức Chiến mà có thể cả Xuân Mạnh được gọi trở lại.

Cuộc đua thú vị hơn cả đang được nhiều người quan tâm là giữa Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn ở vị trí thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam sắp tới. Tất nhiên, hiện tại Philip Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng điều quan trọng này chỉ là vấn đề thời gian, mọi việc đang đi tới đích trước mặt. Vấn đề chỉ là phong độ “ai hơn ai” mà thôi. Văn Lâm chơi rất hay trong trận Bình Định hòa Sông Lam Nghệ An ở vòng 12, nhưng có phút giây chơi tệ trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 và để thủng lưới 4 bàn trong trận gặp Hà Nội FC ở vòng 1 giai đoạn 2 mới đây. Philip Nguyễn để thủng lưới trong 3 trận liên tiếp gần nhất nhưng đang dần chứng minh đẳng cấp vốn có. Hiện tại, cuộc đua này đang ngấm ngầm nhưng quyết liệt, là điều vô cùng có lợi cho các đội bóng họ đầu quân và Đội tuyển Việt Nam.

Để thấy, V.League 1-2023 đang “lên giá” từng ngày do tính chất khốc liệt và cuộc cạnh tranh thú vị trong từng pha bóng của các cầu thủ như vừa chứng minh ở trên. Bóng đá Việt đang tự “nâng tầm” một cách tự nhiên và cần thiết như vậy trong sự chờ đợi, hy vọng và rất cần sự tiếp sức của đông đảo người hâm mộ./.