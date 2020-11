Va chạm với xe ô tô đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Trưa 10/11, tại ngã tư Vân Diên (nay là thị trấn Nam Đàn) giao nhau giữa Quốc lộ 46A với Quốc lộ 15A xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô đầu kéo khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo hiện trường vụ tai nạn: Xe ô tô đầu kéo BKS 37C-35253 kéo theo rơ mooc BKS 37R-02468 do anh Nguyễn Ngọc Bình (SN 1980), trú tại xóm 8, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) điều khiển di chuyển cùng chiều với xe máy BKS 37B2-16746, nhãn hiệu Honda Dream do anh Đinh Văn Kiên (SN 1981), trú tại xóm Vạn An, thị trấn Nam Đàn điều khiển hướng thị trấn Nam Đàn đi huyện Đô Lương.