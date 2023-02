Va chạm với xe tải chở ngô, 2 người trên xe khách thương vong

(Baonghean.vn) - Va chạm với xe tải đang đỗ cùng chiều khiến 1 hành khách bị thương và phụ xe khách tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu từ chính quyền xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 phút sáng 7/2, tại Km671 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xóm 6, xã Nghĩa Bình. Xe khách Thanh Hồng Sơn, mang BKS 37B - 02488 do tài xế T.Q.H, thường trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa điều khiển lưu thông hướng Tân Kỳ - Nghĩa Đàn va chạm vào xe tải chở ngô mang BKS 20C- 228.18 do anh Đ.B.P, thường trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn điều khiển đang đỗ cùng chiều trên đường.

Hậu quả, phụ xe là anh N.C.T (SN 2003), thường trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ tử vong tại chỗ, 1 hành khách bị thương nặng đang được chuyển đi cấp cứu tại thành phố Vinh. Xe khách và xe tải bị hư hỏng nặng.

Tiếp nhận tin báo, các lực lượng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.