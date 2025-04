Pháp luật Vạch trần chiêu trò 'chạy việc' vào bệnh viện của siêu lừa nhiều tiền án Lợi dụng có chồng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh, Lê Thị Tuyết “nổ” mình có khả năng “chạy việc” vào các bệnh viện cho ai có nhu cầu. Đáng nói, Tuyết thực hiện hành vi lừa đảo trong thời gian dài, với nhiều bị hại. Hành vi lừa đảo của người đàn bà này khiến nhiều bị hại lâm cảnh lao đao, vừa mất tiền, vừa mất cơ hội tìm việc làm khác.

Siêu lừa “nổ” chạy việc vào ngành y

Lê Thị Tuyết (SN 1979), trú xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) là lao động tự do. Dù không có việc làm ổn định nhưng Tuyết lại có tài “nổ”. Người đàn bà này cho biết mình có khả năng “chạy” việc vào bệnh viện cho những ai có nhu cầu. Tuyết đưa ra thông tin có chồng làm việc tại một bệnh viện tuyến tỉnh và bản thân quen biết nhiều lãnh đạo ngành y để nạn nhân tin tưởng.

Bằng thủ đoạn trên, người đàn bà này đã lừa thành công nhiều bị hại. Đáng nói, hành vi lừa đảo của Tuyết đã từng bị cơ quan chức năng phạt tù. Bản án đầu tiên mà Lê Thị Tuyết phải nhận là 6 năm 6 tháng tù vào năm 2016. Trong đó, 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù thì Lê Thị Tuyết được xác định có liên quan đến vụ lừa đảo chạy việc vào bệnh viện. Do đó, vào năm 2021 Tuyết bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 20 năm tù. Tổng hợp hình phạt trước buộc Lê Thị Tuyết phải thi hành mức án chung là 26 năm 6 tháng tù.

Thế nhưng, hành vi lừa đảo của người đàn bà này vẫn chưa dừng lại ở những bản án đó khi cơ quan điều tra xác định Tuyết còn thực hiện nhiều vụ lừa chạy việc khác. Đó là lý do khi Tuyết đang chấp hành án tù tại Trại giam số 6 – Bộ Công an lại được trích xuất đưa về trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra.

Ở lần phạm tội này, Lê Thị Tuyết đã cùng với Trương Tuấn Nga (SN 1948, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) lừa chạy việc vào bệnh viện cho nhiều người. Theo đó, khi biết chồng của Tuyết làm việc tại bệnh viện, ông Nga hỏi “có xin được việc làm cho các cháu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh hay không?”.

Lê Thị Tuyết khẳng định “có” và nói với Nga “cứ đưa hồ sơ đến kiểm tra trước, nếu được thì sẽ trả lời”, đồng thời cho biết mức giá “xin việc” tùy vào từng bệnh viện, dao động từ 200 đến 250 triệu đồng.

Sau khi thống nhất giá cả và cách thức, cả hai thực hiện hành vi lừa đảo. Tuyết và Nga “nổ” có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để hứa hẹn, cam kết xin được việc làm cho những ai có nhu cầu. Tin lời của các đối tượng mà nhiều bị hại đã “sập bẫy”, trong đó có ông Hồ V. L.

Ông L. là trạm trưởng y tế một xã ở huyện Quỳnh Lưu, quen biết Trương Tuấn Nga vào giữa năm 2017. Được ông Nga giới thiệu là bác sỹ Bệnh viện Quân y 108 nghỉ hưu, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngành y, có thể xin việc cho những ai có nhu cầu làm tại các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An nên ông L. nói với Nga: “Bạn bè tôi có con học ngành y đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm, nhờ anh giúp đỡ”.

Nga nhận lời và yêu cầu phải có bằng y từ cao đẳng trở lên, tiền phải nộp đủ mới giúp được, đồng thời báo giá mỗi suất “chạy việc” là 250 triệu đồng, kèm theo điều kiện khi thi không vi phạm quy chế thi. Ông Nga còn hứa hẹn “đảm bảo được 100%, nếu không được sẽ đền tiền gấp đôi”.

Trước lời hứa chắc nịch của Nga, ông L. đã điện thoại cho một số người bạn về việc có thể chạy việc và cho biết mỗi suất “chạy” vào bệnh viện từ 300 đến 320 triệu đồng. Ông L. đã nhận tiền để xin việc cho 3 người sau đó đưa tiền cho Nga.

Tuy nhiên trên thực tế, Tuyết và Nga không xin được việc cho bất kỳ ai. Đợi mãi không thấy được gọi đi làm, các lao động bắt đầu nghi ngờ. Khi biết mình bị lừa và không đòi lại được tiền, các nạn nhân đã tố cáo với cơ quan công an về hành vi lừa đảo của Trương Tuấn Nga và Lê Thị Tuyết.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2017, Nga và Tuyết đã lừa đảo 6 bị hại với tổng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng. Trong đó, Lê Thị Tuyết thông qua Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền hơn 826 triệu đồng. Riêng đối tượng Nga đã chiếm đoạt của 2 bị hại với số tiền hơn 523 triệu đồng.

Án chồng án

Với hành vi trên, mới đây Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lê Thị Tuyết và Trương Tuấn Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị cáo Nga đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhiều lần cơ quan chức năng đã triệu tập đến tòa nhưng bị cáo không chấp hành, do đó tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

Khác với lần hầu tòa vào đầu năm 2021, lần này bị cáo Lê Thị Tuyết trông gầy hơn nhiều. Nữ bị cáo tỏ ra mệt mỏi nên nhiều lần xin HĐXX cho ngồi trong lúc xét hỏi.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyết thừa nhận thực hiện việc lừa đảo vì hám lợi. Số tiền chiếm đoạt, bị cáo khai đã chi tiêu hết. Tuy nhiên, chi tiêu vào việc gì thì bị cáo này không khai rõ.

Bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền. Ảnh: Trần Vũ

Một bị hại đến tham dự tòa trình bày, hành vi của bị cáo đã khiến họ mất khoản tiền lớn. Chưa kể là việc do tin tưởng nên họ đã đánh mất cơ hội tìm việc làm khác trong thời gian dài. Trước yêu cầu phải hoàn trả lại tiền của các bị hại, bị cáo trình bày việc bản thân đang ngồi tù nên hiện chưa có khả năng trả nợ. Nữ bị cáo gửi lời xin lỗi các bị hại và xin tòa xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa; đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vị trí vai trò và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Tuấn Nga 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết 13 năm tù, cộng với bản án 26 năm 6 tháng tù đang thi hành buộc bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù. (Theo Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn). Về phần dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Có đến 3 bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó là sự xem thường pháp luật của nữ bị cáo. Hành vi của bị cáo Tuyết đã khiến nhiều bị hại vừa mất tiền, vừa mất cơ hội tìm việc vì trót nghe lời hứa suông của siêu lừa này.

Qua sự việc trên, người dân cần hết sức cảnh giác khi tìm việc, đặc biệt là khi có yêu cầu nộp tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào. Việc xác minh thông tin nhà tuyển dụng qua các kênh chính thống và từ chối những lời mời thiếu rõ ràng là điều cần thiết để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.