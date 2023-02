Vai trò của Nguyễn Trọng Tuấn tại U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nguyễn Trọng Tuấn đang tạo được ấn tượng khá mạnh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ, khi đã thể hiện tốt vai trò nhạc trưởng trên hàng công của U17 Sông Lam Nghệ An. Hy vọng cầu thủ này sẽ giữ được phong độ, qua đó giúp U17 Sông Lam Nghệ An tiến xa ở Giải U17 Quốc gia 2023.

Tầm ảnh hưởng của Trọng Tuấn ở U17 Sông Lam Nghệ An

Tham gia Giải U17 Quốc gia 2023, Nguyễn Trọng Tuấn được huấn luyện viên Phan Tiến Hoài tin tưởng khi trao chiếc băng đội trưởng U17 Sông Lam Nghệ An. Trải qua lượt đi vòng loại U17 Quốc gia 2023, Trọng Tuấn đã để lại nhiều ấn tượng trong mắt người hâm mộ. Cầu thủ mang áo số 7 được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Sự có mặt của tiền vệ này, giúp U17 Sông Lam Nghệ An thi đấu thanh thoát, tạo ra nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương. Thế mạnh của Trọng Tuấn được khẳng định ở khả năng xử lý kỹ thuật và tung ra những đường chuyền có tính sát thương cao. Hầu hết các pha lên bóng của U17 xứ Nghệ đều có sự tham gia của Trọng Tuấn. Anh được ví như linh hồn nơi tuyến giữa và là cầu thủ tạo ra sức ảnh hưởng khá lớn lên lối chơi của toàn đội. Bên cạnh đó, Trọng Tuấn cũng thường có những pha xử lý mang tính đột biến rất cao. Điển hình là 2 bàn thắng mà cầu thủ này ghi được trong trận đấu với U17 Hưng Yên và U17 Thanh Hóa ở các trận lượt đi Vòng loại U17 Quốc gia 2023.

Nhìn lại các trận đấu đã qua của U17 Sông Lam Nghệ An, có thể thấy rằng đội bóng này xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể. Các pha phối hợp có tính gắn kết cao, từ đó tạo ra những bàn thắng đến từ nhiều hướng. Tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò nhạc trưởng, khả năng dẫn dắt hàng công của Trọng Tuấn. Điều đó được khẳng định ở trận đấu đầu tiên của lượt về khi U17 Sông Lam Nghệ An gặp lại U17 Hưng Yên. Việc không có được sự phục vụ của đội trưởng mang áo số 7 do chấn thương, đã khiến cho U17 Sông Lam Nghệ An thiếu đi đôi chút đột biến trong những đường lên bóng. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã khá nhọc nhằn khi chỉ giành được thắng lợi ở những phút bù giờ của trận đấu.

Nhiều khả năng, Trọng Tuấn sẽ trở lại ở trận đấu lượt về gặp U17 Thanh Hóa. “Sau quá trình tập hồi phục, chấn thương của tôi đã tốt lên, nhiều khả năng tôi sẽ có mặt trong trận đấu gặp U17 Thanh Hóa” - Trọng Tuấn cho hay.

Trận đấu gặp U17 Thanh Hóa rất quan trọng với U17 Sông Lam Nghệ An. Nếu giành chiến thắng, đội quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ được 18 điểm và sớm vượt qua vòng loại để tiến đến vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023. Nếu Trọng Tuấn sớm bình phục chấn thương và góp mặt trong trận đấu 6 điểm này, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ có lợi thế lớn, để sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Sở hữu thành tích đáng nể

Trọng Tuấn sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng từ nhỏ. Khi mới lên 9 tuổi Tuấn đã được các huấn luyện viên đội nhi đồng huyện Đô Lương chọn vào để tham gia Cup Báo Nghệ An. Dù kém hơn đồng đội tới 2 tuổi, nhưng ngoại hình của Trọng Tuấn không hề thua kém so với các cầu thủ tham gia giải. Lúc mới gia nhập đội Nhi đồng Đô Lương, Tuấn được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo. Với bản năng ghi bàn bẩm sinh, Tuấn đã góp công đưa Nhi đồng Đô Lương giành chức vô địch Giải Thiếu niên Nhi đồng Cup Báo Nghệ An năm 2015. Sau hai năm tham gia Cup Báo, cầu thủ sinh 2006 được tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

“Cúp Báo là nơi đưa tôi đến với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; cho tôi được sống trọn với niềm đam mê của mình. Gia đình tôi đều làm nông nghiệp, nên khi tôi trúng tuyển vào Sông Lam, bố mẹ tôi đều ủng hộ và xem đây là cơ hội để con mình phát triển tương lai” - Trọng Tuấn chia sẻ.

Theo học ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Tuấn được huấn luyện viên Phan Như Thuật dẫn dắt. Cũng trong năm đầu tiên này, trong vai trò tiền đạo chủ lực, Tuấn đã cùng với U11 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch U11 Quốc gia.

Tuy nhiên bước ngoặt đến với Tuấn khi tham gia Giải U13 Quốc gia năm 2019. Cầu thủ sinh năm 2006, được huấn luyện viên Phan Như Thuật chuyển xuống chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. “Đầu tiên tôi khá bất ngờ với quyết định này bởi khả năng ghi bàn của tôi đang khá tốt, nhưng đến bây giờ thì tôi đã cảm nhận được điều đó là đúng và giúp tôi có thể phát triển hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình” - Tuấn chia sẻ.

Ở vai trò mới, Trọng Tuấn đã thể hiện được phẩm chất kỹ thuật, cũng như tư duy trong các đường chuyền bóng cho đồng đội. Chính điều này, góp công đưa U13 Sông Lam Nghệ An đến với chức vô địch U13 Quốc gia năm 2019.

Sự xuất sắc trong suốt quá trình chơi cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An, giúp Tuấn có mặt ở đội tuyển U16 Việt Nam. Tại vòng bảng, Giải U16 Đông Nam Á năm 2022, Tuấn được ra sân lần đầu khi U16 Việt Nam đối đầu với chủ nhà U16 Indonesia và để lại dấu ấn với pha chuyền bóng cho Long Vũ buộc đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên phải đến trận đấu với Thái Lan, Tuấn mới để lại ấn tượng mạnh, khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước đối thủ hàng đầu khu vực. Kết thúc giải U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam giành vị trí Á quân, sau khi để thua chủ nhà U16 Indonesia ở trận chung kết.

Trọng Tuấn chia sẻ: “Được tham gia cùng đội tuyển, được thi đấu ở các giải quốc tế, giúp tôi trưởng thành hơn. Qua giải đấu này, tôi đã học hỏi thêm được những kinh nghiệm, hy vọng tôi sẽ sớm trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho đội trẻ Sông Lam Nghệ An, cũng như đội tuyển trẻ Việt Nam”.

Với những thành tích đã đạt được sẽ là điểm tựa để đội trưởng U17 Sông Lam Nghệ An hướng tới những thành công trong tương lai.