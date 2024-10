Pháp luật Vận động đối tượng truy nã trốn sang nước ngoài về nước đầu thú Với sự vận động, thuyết phục của Cơ quan điều tra cùng với gia đình, Lò Phàn Páo đã được gia đình liên hệ với Cơ quan điều tra để ra đầu thú.

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận trường hợp Lò Phàn Páo (SN 1983, trú tại thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) là bị can bị truy nã về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" ra đầu thú sau hơn 1 năm lần trốn ở nước ngoài.

Đối tượng Lò Phàn Páo tại Cơ quan Công an.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" xảy ra tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

Theo kết luận điều tra, sau khi hoạt động tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, Lò Phàn Páo đã lợi dụng địa hình biên giới bỏ trốn ra nước ngoài nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã Lò Phàn Páo để giải quyết triệt để vụ án.

Với sự vận động, thuyết phục của Cơ quan điều tra cùng với gia đình, ngày 20/10, Lò Phàn Páo đã được gia đình liên hệ với Cơ quan điều tra để ra đầu thú. Hiện đối tượng Lò Phàn Páo đã được Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang kêu gọi các bị can trong các vụ án khác đã bỏ trốn hãy tự giác ra đầu thú như Lò Phàn Páo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và xã hội.