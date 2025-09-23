Xã hội Vang danh nghệ sĩ Việt trên đấu trường âm nhạc quốc tế Từ chiến thắng lịch sử của Đức Phúc tại Intervision Song Contest 2025 vừa qua, ngẫm lại dấu ấn rực rỡ của nhiều nghệ sĩ trẻ trong 5 năm qua, chúng ta không chỉ chứng kiến thành công của một vài cá nhân mà còn thấy rõ triển vọng bứt phá của nhạc Việt, mang theo bản sắc dân tộc và khát vọng hội nhập để khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Dấu ấn nghệ sĩ trẻ

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, âm nhạc Việt đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu quốc tế. Mới đây nhất, ngày 20/9, ca sĩ trẻ Đức Phúc đã giành ngôi vị Quán quân tại Intervision Song Contest 2025 ở Liên bang Nga. Với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng), anh không chỉ chinh phục giám khảo bằng giọng hát và kỹ thuật, mà còn khiến khán giả quốc tế ấn tượng bởi hình ảnh văn hóa Việt: Tre xanh, nón lá, truyền thuyết Thánh Gióng… Tất cả được tái hiện sống động trong một tiết mục vừa hiện đại, vừa đậm đà hồn dân tộc.

Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành Quán quân Intervision Song Contest 2025. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân không chỉ là niềm vui của một ca sĩ mà còn là niềm tự hào chung, như trong thư chúc mừng và biểu dương mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới nam ca sĩ đã viết, bởi “sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi “âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới”. Chiến thắng ấy như một lời khẳng định rằng, âm nhạc Việt Nam không còn đứng ngoài cuộc, mà đang bước tiến vào trung tâm dòng chảy nghệ thuật toàn cầu.

Chi Pu ở show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023". Ảnh: Mango

Trước Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng bước mở rộng biên độ ảnh hưởng. Chi Pu đã xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 ở Trung Quốc. Dù còn gây tranh cãi, nhưng sự hiện diện của cô ở một show giải trí đình đám trong khu vực cho thấy tinh thần dấn thân, khát vọng vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Sự nỗ lực luyện tập và khả năng thích nghi của Chi Pu đã giúp cô từng bước ghi dấu, để khán giả quốc tế bắt đầu nhận diện một gương mặt V-pop đầy cá tính.

Tiếp đó, Phương Mỹ Chi từ hình ảnh “cô bé dân ca” bước ra từ cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình, cũng đã có hành trình đáng chú ý. Trong những năm gần đây, cô mang âm nhạc dân gian pha trộn pop và R&B đến các sân khấu quốc tế nhỏ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ trẻ năng động cũng đã nỗ lực thi và đoạt hạng Ba chung kết thi âm nhạc châu Á "Sing! Asia". Ở tuổi đôi mươi, việc Phương Mỹ Chi lựa chọn giữ lại chất liệu dân ca Nam Bộ trong sáng tác và biểu diễn, kết hợp với hơi thở hiện đại, cho thấy một tư duy âm nhạc tiến bộ, không đánh mất cội nguồn, nhưng cũng không khép kín trước xu hướng toàn cầu.

Phương Mỹ Chi thể hiện tiết mục mashup "Lý Bắc Bộ và Đẩy xe bò" trên sân khấu cuộc thi "Sing! Asia". Ảnh: FBNV

Không chỉ ở các sân khấu cuộc thi tên tuổi, mà trên không gian mạng, với nền tảng Spotify, YouTube… nhiều nghệ sĩ Việt cũng có những dấu ấn thành công đáng ghi nhận. Những năm trước, Sơn Tùng M-TP liên tục “tạo sóng” trên các nền tảng trực tuyến với những MV đạt hàng chục triệu lượt xem, đưa V-pop đến gần hơn với khán giả khu vực. Ca sĩ Vũ, Vũ Cát Tường, HIEUTHUHAI, Dương Domic… xuất hiện trong bảng xếp hạng chính thức do IFPI (Liên đoàn Công nghiệp ghi âm Quốc tế) công bố. Và Hòa Minzy, nữ nghệ sĩ chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ, cũng đạt top 1 YouTube thịnh hành toàn cầu với MV Bắc Bling…

MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hoà Minzy đạt nhiều vị trí top 1 trên bảng xếp hạng YouTube thế giới (thống kê trên ảnh tại thời điểm ngày 15/3/2025). Ảnh: FBNV

Những thành tựu ấy, nếu nhìn riêng rẽ, có thể chỉ là những điểm sáng cá nhân, nhưng đặt trong một bức tranh tổng thể, chúng cho thấy một sự dịch chuyển quan trọng là nhạc Việt đã bắt đầu có vị thế, có tiếng nói, và được nhắc đến ở những “sân khấu lớn” của thế giới.

Truyền thống và hiện đại: Chìa khóa thành công

Điều gì đã giúp nghệ sĩ Việt tạo được ấn tượng? Câu trả lời nằm ở sự giao thoa tinh tế giữa bản sắc truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Trường hợp của Đức Phúc mới đây là minh chứng rõ rệt. Nếu chỉ hát một ca khúc pop thuần túy, anh có thể hòa lẫn giữa nhiều tiết mục khác; nhưng khi đặt câu chuyện Thánh Gióng vào cấu trúc âm nhạc đương đại, kết hợp hình ảnh văn hóa Việt với hiệu ứng sân khấu tân tiến, anh đã tạo nên khác biệt. Chính sự kết hợp ấy giúp người xem quốc tế vừa cảm nhận được sự mới mẻ, vừa tò mò, ngưỡng mộ về một Việt Nam giàu bản sắc.

Không chỉ Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ khác cũng đi theo hướng này. Phương Mỹ Chi là cái tên nổi bật cho sự lựa chọn kiên trì kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu dân gian và hiện đại trong những tiết mục của mình. Tương tự, Hòa Minzy cũng miệt mài thể nghiệm, sáng tạo trên nền tảng chắt lọc tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống. Những nỗ lực ấy cho thấy bản sắc không phải là rào cản, mà trái lại, chính là “thẻ căn cước” giúp nhạc Việt khác biệt giữa biển lớn âm nhạc toàn cầu.

Một sân khấu mang đậm dấu ấn văn hoá Việt tại Intervision Song Contest 2025, nơi ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ của mình đã dốc hết tâm huyết mong muốn kể câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương và lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế. Ảnh: FBNV

Bên cạnh yếu tố bản sắc, sự đầu tư chỉn chu của các nghệ sĩ cũng là điều làm nên sức mạnh tổng hòa của tiết mục trên sân khấu. Nghệ sĩ Việt hôm nay có ekip sản xuất, stylist, đạo diễn sân khấu, kỹ thuật ánh sáng… đồng hành. Mỗi tiết mục được chuẩn bị như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có thể sánh ngang với chuẩn mực quốc tế. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều thập niên trước, khi nghệ sĩ Việt còn gặp nhiều hạn chế về kinh phí và công nghệ, thường “đơn thương độc mã” “mang chuông đi đánh xứ người”.

Nếu phân tích về “chìa khóa” thành công của nghệ sĩ Việt thời gian qua, hẳn rằng không thể không nhắc tới niềm tự hào dân tộc của họ. Khi mang màu cờ sắc áo ra thế giới, nghệ sĩ Việt không chỉ thi cho riêng mình, mà còn ý thức được bản thân họ đại diện cho cả đất nước. Phải chăng, điều đó tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến mỗi tiết mục chứa đựng một tinh thần sâu sắc và bùng nổ?

Thành công ấy còn khởi nguồn từ sự dũng cảm của thế hệ trẻ. Nếu không có những nghệ sĩ dám thử nghiệm, dám bứt phá khỏi vùng an toàn thì sẽ khó có dấu ấn nào đủ sức lan tỏa. Chính khát vọng chinh phục và tinh thần sáng tạo không ngừng đã tạo nên sức bật cho nhạc Việt trong bối cảnh hội nhập.

Thành công hôm nay không phải là đích đến cuối cùng, mà mới chỉ là khởi đầu, nhưng đó là khởi đầu đủ để thắp lên niềm tin, rằng nhạc Việt có thể đi xa hơn, vững vàng hơn trong dòng chảy toàn cầu. Trong bối cảnh công nghệ số phá vỡ rào cản biên giới, một ca khúc Việt có thể chỉ sau một đêm vang lên ở nhiều quốc gia, nếu đủ chất lượng và khác biệt. Những chiến thắng trên sân khấu như Intervision, những triệu view trên YouTube, những lần xuất hiện trên bảng xếp hạng quốc tế… đều là những viên gạch đầu tiên xây nên hình ảnh nhạc Việt trên bản đồ thế giới. Điều quan trọng lúc này là mỗi nghệ sĩ phải luôn ý thức giữ được bản sắc, tiếp tục sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nếu coi chiến thắng của Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy… chỉ là hiện tượng nhất thời, nhạc Việt sẽ sớm bị quên lãng; nhưng nếu biến chúng thành động lực để cả một thế hệ nghệ sĩ tiếp bước, để các nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư, để cơ quan quản lý có chiến lược dài hơi, thì con đường hội nhập của nhạc Việt sẽ ngày càng rộng mở.

Và trên con đường ấy, thế hệ nghệ sĩ trẻ - những người không ngại thử nghiệm, sẵn sàng sáng tạo, dũng cảm bứt phá - chính là lực lượng tiên phong. Họ đang mang trong mình không chỉ khát vọng cá nhân, mà còn là giấc mơ chung: Đưa âm nhạc Việt Nam cất cao tiếng hát, hòa nhịp cùng thế giới nhưng vẫn giữ được hồn dân tộc. Có thể hình dung một tương lai không xa, khi trong các festival âm nhạc lớn, khán giả quốc tế không chỉ nghe nhạc K-pop hay J-pop, mà còn chờ đợi sự xuất hiện của V-pop. Khi ấy, mỗi giai điệu Việt vang lên sẽ không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời chào từ một đất nước tự hào về bản sắc của mình.