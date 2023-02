Vì sao Bệnh viện Da liễu Nghệ An chưa thể khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế?

(Baonghean.vn) - Đại dịch Covid-19, cộng thêm những vấn đề nội bộ đã kìm hãm sự phát triển Bệnh viện. Dự kiến đến tháng 3/2023, Bệnh viện sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự và các điều kiện thiết yếu; tiến tới làm hồ sơ trình ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

“Đòn chí mạng” mang tên đại dịch Covid-19

Bệnh viện Da liễu Nghệ An được thành lập vào ngày 23/9/2019, theo Quyết định số 3731/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Chống phong, da liễu tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh, hạng 3, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An có quy mô 50 giường bệnh, 2 phòng và không quá 6 khoa. Bệnh viện thực hiện chức năng phòng và khám, chữa bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, các bệnh về da, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ da.

Đến ngày 1/6/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1674/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Bệnh viện Da liễu Nghệ An giai đoạn 2020-2022 (Tự chủ về chi thường xuyên thuộc nhóm 2).

“Bệnh viện được thành lập mang theo rất nhiều niềm vui, kỳ vọng của ngành Y tế Nghệ An và cán bộ, nhân viên đơn vị. Với ngành Y tế, Bệnh viện Da liễu là miếng ghép cuối cùng của hệ thống bệnh viện chuyên khoa ở Nghệ An. Việc chuyển nhiệm vụ chính từ dự phòng sang điều trị sẽ giúp cho đời sống cán bộ, nhân viên Bệnh viện được nâng lên” - một lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho hay.

Sau khi được thành lập, Bệnh viện Da liễu Nghệ An bắt đầu những bước phát triển đầu tiên: Tháng 2/2020, Bệnh viện dần chuyển trụ sở từ số 142, đường Lê Hồng Phong sang số 130, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Cũng trong tháng này, Bệnh viện được phê duyệt danh mục kỹ thuật, cấp phép hoạt động. Bệnh viện từng bước bắt tay vào hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và hướng tới việc ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm để khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người dân…

Năm 2021, Bệnh viện đã tuyển dụng thêm 8 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 cán bộ làm hành chính, 1 kế toán, 1 kỹ sư môi trường, 1 cán bộ quản lý chất lượng bệnh viện; nâng số nhân lực làm việc tại đơn vị từ 19 người lên 35 người.

Bệnh viện cũng đã thành lập 2 phòng và 3 khoa chuyên môn gồm: Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Kế hoạch chỉ đạo tuyến, Khoa Khám bệnh, Khoa Điều trị tổng hợp và Khoa Dược - Vật tư y tế (trong đó có bộ phận xét nghiệm cận lâm sàng).

Trong niềm vui của những bước đi chập chững đầu tiên thì Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã bị giáng một đòn chí mạng mang tên Covid-19. Đại dịch này đã biến bệnh viện gần như không có nguồn thu (mỗi ngày chỉ có khoảng 10 bệnh nhân).

Trong thời gian dịch, Bệnh viện gặp nhiều khó khăn khi chỉ thực hiện công tác phòng, chống dịch chứ không thể thực hiện được công tác khám, chữa bệnh. Nguồn thu của Bệnh viện trong giai đoạn này không đủ để trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Từ tháng 2/2020 cho đến tháng 4/2022, nguồn thu chạm đáy, Bệnh viện Da liễu Nghệ An không có kinh phí để mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất. Việc xây dựng bệnh viện cơ bản bị dừng lại…

Chưa đủ các điều kiện để ký kết khám,chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, dần ổn định, Bệnh viện Da liễu Nghệ An tái khởi động công cuộc xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, ở thời điểm này, sau hơn 2 năm thành lập, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bệnh viện vẫn không khác hồi còn là Trung tâm Chống phong, da liễu là bao. Bệnh viện không đủ các điều kiện để triển khai các danh mục kỹ thuật của một bệnh viện chuyên khoa hạng 3 tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, công cuộc phát triển lại bị cản trở nghiêm trọng bởi chính từ những vấn đề trong nội bộ. Bệnh viện Da liễu Nghệ An chưa có sự đoàn kết; có những cán bộ, nhân viên thiếu tinh thần xây dựng, “tay ngoài dài hơn tay trong”; có cán bộ không làm việc, thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao; có cán bộ xin nghỉ việc…

Chính vì thế, Bệnh viện Da liễu đã không thể mua được các loại hóa chất để cho máy xét nghiệm sinh hóa hoạt động; gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, hoàn thiện bệnh viện để ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2022.

Ngày 16/02/2022, Bệnh viện Da liễu Nghệ An có Văn bản số 73/BVDL gửi Sở Y tế Nghệ An, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An về việc tạo điều kiện để bệnh viện có thể ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2022.

Ngày 18/02/2022, Sở Y tế Nghệ An có Văn bản số 673/SYT-NVY về việc khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Trong văn bản này, Sở Y tế có ý kiến: Bệnh viện Da liễu Nghệ An đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế với hình thức tổ chức hoạt động là khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ngoại trú, nội trú. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bệnh viện công lập hạng III… Sở Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Nghệ An xem xét và bổ sung ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện Da liễu năm 2022.

Ngày 9/5/2022, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã có Công văn số 717/BHXH-GĐBHYT về việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2022. Công văn có nội dung “Bệnh viện Da liễu Nghệ An chưa đủ điều kiện để ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2022”…

Sau khi nhận được Công văn này, Bệnh viện Da liễu Nghệ An tiếp tục có Văn bản số 253/BVDL với nội dung giải trình và đề nghị Bảo hiểm xã hội Nghệ An kiểm tra, đối chiếu lại hồ sơ đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo các quy định pháp luật.

Đến ngày 4/8/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có Văn bản số 1401/BHXH-GĐBHYT gửi Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã nêu rõ: “Sau khi rà soát hồ sơ do Bệnh viện cung cấp, đối chiếu với các văn bản quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo Bệnh viện Da liễu Nghệ An chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2022 theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế”.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh, hiện nay, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự và các điều kiện vật chất cần thiết để đủ điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Ông Huỳnh Phúc Sơn - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An cho hay: Sau khi Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế của Bệnh viện xin thôi việc, Sở Y tế Nghệ An đã điều động 1 dược sĩ (ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh), có chứng chỉ hành nghề Dược đến tăng cường làm việc tại Bệnh viện trong 6 tháng. Hiện nay, Khoa Dược - Vật tư y tế đã hoạt động ổn định; đã mua được hóa chất để cho hệ thống máy xét nghiệm hoạt động trở lại.

Tiếp đó, Bệnh viện đang cùng Phòng Tổ chức, Sở Y tế làm việc để bổ nhiệm dược sĩ được tăng cường có thể về làm việc lâu dài tại Bệnh viện. Sau khi Khoa Dược - Vật tư y tế ổn định, Bệnh viện tiến hành tách bộ phận xét nghiệm ra khỏi Khoa Dược - Vật tư y tế, thành lập Khoa Cận lâm sàng theo đúng yêu cầu của quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Thời điểm này, với sự hỗ trợ của Sở Y tế và các bệnh viện, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện các cơ sở vật chất thiết yếu đang còn dang dở, mua sắm trang thiết bị còn thiếu… thực hiện ký các hợp đồng về xe cứu thương, chẩn đoán hình ảnh.

Ông Huỳnh Phúc Sơn nêu rõ: Dự kiến sang tháng 3/2023, Sở Y tế Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Nghệ An sẽ thẩm định, tái thẩm định việc thành lập Khoa Cận lâm sàng để tiến tới ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.