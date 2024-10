Kinh tế Vì sao người dân Nghệ An chưa vội bán vàng dù lãi 3 triệu/lượng sau một tuần? Chỉ trong vòng 1 tuần, người mua vàng nhẫn ở Nghệ An có lãi khoảng 3 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, rất ít người bán vàng chốt lời vào thời điểm này.

Chỉ trong 1 tuần, giá vàng nhẫn và vàng miếng đều tăng vọt. Ảnh: T.P

Sáng nay 27/10, đóng cửa phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.747,2 USD/ounce, tăng 25,3 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong nước, chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 87 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng miếng tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Còn giá nhẫn tròn 9999 niêm yết ở ngưỡng 87,90 - 89,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng gần 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Người mua vàng có lãi khoảng 3 triệu đồng/lượng sau một tuần xuống tiền đầu tư. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, đến sáng nay, 27/10, giá vàng tại các tập đoàn, công ty vàng bạc quốc doanh có mức giá tương ứng với giá vàng trong nước.

Riêng tại các tiệm vàng thuộc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân niêm yết với mức giá 87,00 - 87,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,50-90,70 triệu đồng/lượng (bán ra); cao hơn giá vàng trong nước khoảng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nếu như chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng nhẫn ngày 20/10 được niêm yết ở ngưỡng 84,30 triệu - 87,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá này, so với chốt phiên giao dịch tuần trước, vàng nhẫn đã tăng gần 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào bán ra. Do đó, sau tuần tăng mạnh, nếu mua vàng nhẫn vào phiên 20/10 và bán ra vào phiên hôm nay (27/10), mức lãi nhà đầu tư thu về là 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Không khí giao dịch tại các tiệm vàng khá sôi động song rất ít người bán vàng thời điểm này. Ảnh: T.P

Mặc dù lãi đậm song thời điểm này, rất ít người bán vàng mà chủ yếu là mua vàng. Bà Trịnh Thị Ngọc Ánh, nhân viên một tiệm vàng ở đường Lê Lợi (TP.Vinh) cho biết: “Mặc dù mức chênh lệch giữa mua vào - bán ra khá cao, song giá vàng tăng mạnh ở cả hai chiều nên người mua vàng vẫn có lãi sâu sau 1 tuần đầu tư.

Dù vậy, lượng người đến bán vàng rất ít, chỉ những người có việc cần thiết về nhu cầu tiền mặt thì mới thanh khoản vàng. Còn hầu hết, người dân đang có tâm lý chờ vàng lên cao nữa, lập đỉnh 100 triệu đồng/lượng mới bán”.

Theo ghi nhận, khi nhiều tiệm vàng ở Nghệ An quay lại giao dịch vàng miếng, cũng ít người bán vàng miếng vào lúc này. “Cách đây vài tuần, muốn bán vàng miếng cũng khó, đưa đi hỏi mấy tiệm thì đều từ chối mua. Nay, đưa hỏi thử thì đã nhận mua với mức giá mua vào bằng giá vàng nhẫn 9999. Tuy nhiên, theo dõi mức biến động vàng miếng trong những ngày gần đây thì thấy giá vàng miếng tăng trưởng tốt nên tôi chưa bán vội”, ông Vũ Ngọc H. một người dân cho biết.

Người dân chưa vội bán vàng mặc dù có lãi đậm. Ảnh: T.P

Hơn nữa, hầu hết người dân Nghệ An đều mua vàng để tích sản, mua phòng thân và để giữ đồng tiền nhàn rỗi không bị trượt giá, ít người mua đầu tư đón sóng, chốt lời. Do đó, khi giá vàng “nhảy múa”, đu đỉnh thì thị trường cũng ít biến động so với các thành phố lớn. Trong hai tuần nay, giá vàng liên tục phá đỉnh, thị trường vàng ấm dần lên và ở các tiệm vàng khá đông đúc. Song, trong số đó, lượng người đến khảo sát, nắm giá vàng là chủ yếu; một số người đến mua vàng vì tâm lý sợ vàng “nhảy giá”, rất ít người bán vàng vào lúc này.

“Thật ra, khi mua tích trữ cũng chỉ mua theo đợt, mỗi đợt một ít. Tính đến thời điểm này thì có lãi nhưng bán đi cũng chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà bán vàng lúc này với giá 87,5 triệu đồng/lượng nhưng nếu mình mua thì phải 90,5 triệu đồng/lượng, do đó, cứ tích trữ đó, khi nào cần dùng đến tiền thì tôi mới bán”, chị Nguyễn Thị Tr. nói.

Lượng vàng mua vào giảm sút nên nguồn cung ứng ra thị trường hạn chế. Ảnh: T.P

Giá vàng tăng mạnh, người dân lãi đậm sau một thời gian xuống tiền đầu tư vàng song ít người bán vàng thời điểm này. Điều này khiến nguồn cung vàng trên thị trường hạn chế, các tiệm vàng tư nhân nhận thu mua vàng tất cả các thương hiệu, không đòi hỏi hoá đơn hay căn cước công dân, nên hầu hết người dân bán vàng đều bán cho tư nhân; trong khi đó, tiệm vàng các thương hiệu PNJ, DOJI chỉ mua vàng của thương hiệu mình, từ chối vàng của các thương hiệu khác nên nguồn mua vào rất ít.

“Như công ty chúng tôi, nguồn cung vàng ra thị trường dựa vào 2 kênh: Phân phối từ ngoài tổng về và lượng thu mua vào từ người dân bán lại; còn các doanh nghiệp tư nhân thì chủ yếu là lượng vàng dự trữ thu mua từ dân trước đó, do đó, nếu dân bán lại nhiều, mua được nhiều, trữ nhiều thì nguồn cung dồi dào và ngược lại, ông Nguyễn Duy Đệ - Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý ASEAN Bắc Miền Trung chi nhánh Nghệ An cho biết.

Theo dự báo, giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục tăng hoặc đi ngang. Ảnh: T.P