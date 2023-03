Vì sao phải dừng vận tải khách tại bến xe chợ Vinh ?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Việc chấm dứt hoạt động vận tải hành khách tại bến xe chợ Vinh nhằm giảm tải áp lực giao thông ngày càng lớn tại TP.Vinh. Hiện cơ quan chức năng và các đơn vị kinh doanh vận tải đang phối hợp để việc chấm dứt vận tải hành khách ở bến xe này diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

Giảm ùn tắc, thuận lợi giao thông nội thành

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh từ ngày 30/4/2023. Theo đó, Nghệ An sẽ điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định (bao gồm các tuyến ngoại tỉnh và tuyến nội tỉnh) hiện tại đang khai thác tại bến xe chợ Vinh về hoạt động tại các bến xe trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Hiện nay, toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe và các đơn vị liên quan đã tiếp nhận được quyết định này.

Được biết, Bến xe chợ Vinh nằm trên địa bàn phường Vinh Tân, TP.Vinh, có tổng diện tích trên 15.000m2. Tại bến xe này, hoạt động vận tải hành khách và hàng hoá diễn ra sôi động trong nhiều năm qua. Riêng đối với vận tải hành khách, bến xe chợ Vinh có 110 xe đăng ký hoạt động với 18 tuyến vận tải, trong đó, đối với tuyến nội tỉnh, tuyến Vinh - Quế Phong có số lượng xe đăng ký nhiều nhất, tương tự, với tuyến ngoại tỉnh là Nghệ An - Quảng Bình.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Việc chấm dứt hoạt động vận tải hành khách tại bến xe chợ Vinh nằm trong quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn Nghệ An. Hiện nay, áp lực về mật độ giao thông trên địa bàn TP. Vinh rất lớn, lượng xe cá nhân, đặc biệt là ô tô tăng cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Bên cạnh đó, thực trạng tại khu vực bến xe chợ Vinh có các tuyến đường nhỏ hẹp, lại là nơi tập trung kinh doanh hàng hoá đầu mối của cả tỉnh, lượng xe cộ đông đúc nên việc ùn ứ, mất an toàn giao thông diễn ra thường xuyên.

“Việc dừng vận tải hành khách sẽ giảm áp lực giao thông lên nội thành TP.Vinh, không để tình trạng xe khách chạy tuyến cố định hoạt động xuyên tâm trong nội thành phố, hạn chế tình trạng dừng đỗ, tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc trong nội thành…” ông Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.

Ông Hải cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể tại bến xe Vinh cũ, nằm ở số 77, đường Lê Lợi, thời điểm chưa đưa bến xe này ra bến xe Bắc Vinh, khu vực gần bến xe trên tuyến đường Lê Lợi luôn trong tình trạng đông đúc, lộn xộn, các nhà xe liên tục chèo kéo khách gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Chưa kể đến tuyến đường Lê Lợi là con phố trọng điểm tại TP.Vinh, mật độ phương tiện lưu thông cao, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Kể từ thời điểm chuyển thành công bến xe Vinh ra bến xe Bắc Vinh từ tháng 4/2018, những bất cập này đã được giải quyết. Do đó, việc chấm dứt vận tải hành khách tại bến xe Chợ Vinh, di chuyển ra các bến xe ngoại thành là điều hợp lý, phù hợp với thực tiễn.

Ngày 30 tháng 5 năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Trong quyết định này nêu rõ vị trí một số bến xe không còn phù hợp với quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn cần phải di dời (cụ thể như bến xe Vinh, bến xe chợ Vinh...). Tới tháng 4/2018 bến xe Vinh đã được di dời ra phía Bắc Vinh. Riêng bến xe chợ Vinh vẫn đang còn hoạt động cho đến thời điểm hiện tại.

Anh Dương Ngọc Thắng, chủ ô tô khách chạy tuyến Vinh - Kỳ Anh cho biết: Xe của chúng tôi đăng ký hoạt động tại bến xe chợ Vinh từ 2010 đến nay, cũng được 13 năm rồi. Hiện nay, nhà xe cũng đã nhận được thông báo của Sở Giao thông Vận tải cũng như bến xe. Mặc dù theo nhận định, việc thay đổi sang bến xe mới, lộ trình mới sẽ khiến lượng khách có sự biến động, tuy nhiên, đây là chủ trương lớn của tỉnh, đảm bảo giao thông chung cho cộng đồng nên chúng tôi sẽ chấp hành.

Đảm bảo tiến độ

Ông Lê Văn Khuyến - Trưởng Bến xe chợ Vinh cho biết: Sau khi nhận được quyết định của Sở Giao thông Vận tải, chúng tôi đã có thông báo rộng rãi đến các đơn vị vận tải hành khách đăng ký tại bến xe qua nhiều hình thức. Vừa qua, đơn vị cũng đã tiến hành họp với các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe để nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai cho các đơn vị này ký cam kết thực hiện việc chấm dứt vận tải hành khách tại bến xe chợ Vinh đúng tiến độ vào ngày 30/4 sắp tới.

“Các nhà xe đều đã thống nhất phương án dời sang bến xe Nam Vinh, nằm ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên sau khi dừng đón trả khách tại bến xe chợ Vinh. Đối với hoạt động vận tải hàng hoá tại bến xe vẫn duy trì bình thường, do đó, các nhà xe, tiểu thương không nên hoang mang” - ông Khuyến nhấn mạnh.

Anh Lữ Thành Trung, chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Vinh - Quế Phong tại bến xe chợ Vinh chia sẻ: Thời gian qua, việc vận tải hành khách nội tỉnh như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của tình trạng xe dù, bến cóc, xe buýt. Có thời điểm chạy từ Quế Phong về Vinh nhưng chỉ có 5 - 10 khách, không đủ chi phí trang trải. Do đó, chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc di dời theo chủ trương, tuy nhiên mong muốn các cơ quan chức năng tạo điều kiện bố trí lộ trình mới phù hợp để việc đón khách được diễn ra thuận lợi, lượng khách vẫn có thể đảm bảo để các nhà xe hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Sở đang chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục để việc chấm dứt hoạt động vận tải khách tại bến xe Chợ Vinh đảm bảo đúng kế hoạch vào ngày 30/4.

Về phía đơn vị quản lý bến, Sở yêu cầu Công ty CP Bến xe Nghệ An rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện và biểu đồ chạy xe của các tuyến vận tải hành khách cố định (bao gồm các tuyến ngoại tỉnh và tuyến nội tỉnh) hiện tại đang khai thác tại bến xe chợ Vinh. Đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ xe cũng như hành khách đi xe được biết, đảm bảo hoạt động vận tải khách thuận lợi, không bị gián đoạn khi thực hiện điều chuyển.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách có liên quan biết về kế hoạch chấm dứt hoạt động bến xe khách tại bến xe chợ Vinh và điều chuyển các luồng tuyến vận tải hành khách cố định đi, đến các bến xe trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để phối hợp thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An./.