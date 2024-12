Thể thao Vì sao Sông Lam Nghệ An thường xuyên không có đội hình mạnh nhất? Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ có được một đội hình ưng ý. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho đội bóng xứ Nghệ thi đấu không tốt sau 9 vòng đã qua.

Những chấn thương của Hồ Khắc Lương và Đinh Xuân Tiến khiến cho danh sách bệnh binh của Sông Lam Nghệ An càng thêm dài. Trước đó, những Phan Bá Quyền, Phan Xuân Đại hay Lê Đình Long Vũ vẫn đang phải làm bạn với các bác sĩ.

Đây không phải là tình trạng hiếm thấy của Sông Lam Nghệ An trong những mùa giải gần đây. Đội bóng xứ Nghệ thường xuyên thiếu vắng các trụ cột khiến cho các huấn luyện viên phải đau đầu trong việc tìm kiếm đội hình ưng ý nhất. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Đinh Xuân Tiến là cái tên mới nhất gia nhập danh sách bệnh binh của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng chấn thương thường xuyên của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chính là nền tảng thể lực kém. Việc suy giảm thể lực những khoảng thời gian cuối trận khiến cho các cầu thủ dễ dàng gặp các chấn thương. Đặc biệt là trong những giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Thống kê cho thấy, trước khi gặp chấn thương, tiền vệ Phan Bá Quyền đã phải cày ải liên tục 21/24 trận với số phút thi đấu lên tới 1.609.

Cùng với đó, là lực lượng của Sông Lam Nghệ An đa phần cầu thủ trẻ, thậm chí có thời điểm hơn nửa đội hình của Sông Lam Nghệ An đang ở độ tuổi U21. Đây là độ tuổi mà các cầu thủ trẻ đang phải tích lũy dần kinh nghiệm và thể lực. Do đó, với việc phải căng mình thi đấu suốt 90 phút và trên nhiều mặt trận (Câu lạc bộ và cả các đội trẻ) thì những chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Minh chứng rõ rệt nhất chính là các ca chấn thương của Hồ Văn Cường, Lê Nguyên Hoàng hay Lê Đình Long Vũ.

Ngoài ra, việc đội bóng xứ Nghệ không có chiều sâu cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Với việc không có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình khiến cho Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An có thể xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Thậm chí, Sông Lam Nghệ An còn phải sớm sử dụng các cầu thủ mới vừa bình phục chấn thương. Điều này gia tăng nguy cơ tái phát chấn thương của các cầu thủ. Trường hợp của tiền đạo trẻ Phan Xuân Đại là 1 ví dụ. Sau 13 phút thi đấu trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo gốc Yên Thành tiếp tục gặp phải chấn thương và chưa thể trở lại.

Những chấn thương liên tục của các trụ cột khiến cho người hâm mộ có những hoài nghi về chất lượng của đội ngũ y tế của đội bóng. Tất nhiên, những bác sĩ, cán bộ chăm sóc đã cố gắng hết sức để mong muốn các cầu thủ nhanh chóng bình phục.

Việc thiếu vắng Phan Bá Quyền khiến cho tuyến giữa Sông Lam Nghệ An suy yếu đi rất nhiều. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhưng những khó khăn về tài chính khiến cho đội bóng không thể mua sắm được những trang thiết bị tiên tiến. Điều này khiến cho đội ngũ y, bác sĩ gặp khó khăn trong việc chẩn đoán các chấn thương và hầu như không thể dự báo được trước các nguy cơ chấn thương có thể gặp phải ở các cầu thủ.

Nếu không sớm khắc phục những nguyên nhân này thì Sông Lam Nghệ An sẽ còn phải chịu những ca chấn thương trong thời gian sắp tới của mùa giải. Và lúc đó, không chỉ riêng câu lạc bộ gặp khó khăn mà sự nghiệp của các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hy vọng, đội bóng xứ Nghệ sẽ tìm ra được những đối sách để giúp các cầu thủ cải thiện được thể trạng, qua đó tránh được các chấn thương trong khi thi đấu và tập luyện./.