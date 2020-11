Vì tiền, mẹ 'xui' con gái sang xứ người lấy chồng

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Thị Thúy (SN 1988), trú xã Châu Khê (Con Cuông) về tội “Mua bán người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Lương Thị Hồng N. (SN 1995, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) vắng mặt tại tòa.



Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Kha Thị Oanh bàn với con gái là chị N. sang Trung Quốc lao động. Bà Oanh đã đến nhà mẹ của Thúy nhờ đưa con gái đi Trung Quốc. Dù biết sang xứ người chỉ lấy chồng nhưng bà Oanh vẫn đồng ý.

Bị cáo Lương Thị Thúy tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi nhận điện thoại của mẹ mình, Thúy liên lạc với em gái tên Lương Thị Tiên - hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc. Biết N. đang có con nhỏ nên Tiên nói không đi được. Dù vậy, bà Oanh vẫn muốn cho con gái sang Trung Quốc, đứa cháu nhỏ bà sẽ nuôi. Vì thế, Tiên đồng ý đưa N. sang Trung Quốc. Ngày 4/2/2014, bà Oanh gọi điện cho tiên hỏi: “Nếu N. đi Trung Quốc lấy chồng thì gia đình được bao nhiêu tiền?”. Tiên trả lời gia đình sẽ được của hồi môn là 120 triệu đồng.

Sáng 6/2, Thúy và N. đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Thúy giao N. cho một ngời đàn ông do Tiên chỉ đạo rồi quay về nhà. Chị N. được đưa sang Trung Quốc, ở tại nhà Tiên 14 ngày. Lúc này Tiên phát hiện chị N. đang mang thai hơn 4 tháng. Do vậy, Tiên gọi điện về cho bà Oanh nói chỉ trả 105 triệu đồng do N. đang mang thai. Bà Oanh đồng ý số tiền trên.

Sau đó, Tiên bán N. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 195 triệu đồng. 1 tháng sau, Tiên gửi về cho Thúy 125 triệu đồng. Theo chỉ đạo của Tiên, Thúy đưa cho gia đình bà Oanh 105 triệu đồng, 20 triệu thì Thúy lấy. Tháng 5/2019, chị N. trốn về Việt Nam. Sau khi biết Thúy bán mình lấy chồng để trục lợi, ngày 27/4/2020 chị N. đến công an huyện Tương Dương tố cáo Lương Thị Thúy.

Tại phiên tòa, bị cáo Thúy khai vì chị N. và gia đình liên tục nhờ đưa sang Trung Quốc nên đã “giúp đỡ”. Bị cáo khai không ý thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Thúy 5 năm tù về tội Mua bán người.