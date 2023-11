(Baonghean.vn) -Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 24 giờ, lực lượng Công an Nghệ An đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản Ngân hàng ở Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), thu giữ các tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.