Việc tổ chức dạy và học, triển khai các phong trào phải thực chất, tránh tình trạng 'cào bằng'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Hoàn thành mục tiêu "kép"

Năm học 2021-2022 là năm thứ 2 ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Vì vậy, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp và trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn.

Trước thực tế trên, ngành Giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, tổ chức dạy học linh hoạt theo khung kế hoạch năm học, hướng dẫn tinh giản chương trình, chuẩn bị các điều kiện dạy học trực tuyến nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng. Kết thúc năm học toàn ngành hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Kết quả thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2022, với 37/39 thí sinh đạt giải, trong đó có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau và nhiều trường đại học đã có nhiều ý kiến đề xuất.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cho phép ký hợp đồng lao động với nhân viên làm công tác chuyên môn; tháo gỡ khó khăn về việc xây trường chuẩn quốc gia; tình trạng thiếu giáo viên; cần có chế độ, chính sách phù hợp, thu hút đối với giáo viên Ngoại ngữ, Tin học, nhân viên y tế trường học, văn thư, thủ quỹ và kế toán, giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

Phát biểu trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ đồng tình cao với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục do Bộ GD&ĐT trình bày. Đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và sáng tạo của Bộ trong năm học qua.

Năm học 2021-2022, Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã đóng góp vào thành quả chung của giáo dục cả nước. Trong đó, quyết liệt tham mưu được nhiều văn bản, gồm 1 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 6 Nghị quyết của HĐND tỉnh và ban hành được 9 Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh; triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ giáo dục Nghệ An phát triển đột phá trong giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong năm học, Nghệ An cũng thí điểm thành công mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục góp phần phát triển bền vững; giữ vững vị trí tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về học sinh giỏi.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bộ, ngành liên quan tiếp tục ban hành, triển khai các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông. Có chính sách đảm bảo về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo chuẩn mới, đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh đó, cần quan tâm đặc biệt đến chương trình, chính sách về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Đình Long cũng mong muốn Chính phủ có cơ chế thí điểm trường mầm non, trường THPT công lập tự chủ; trường PTDT bán trú THPT thuộc các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.



Giáo dục phải thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đây là năm học vượt khó của ngành Giáo dục do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. "Chúng ta trân trọng sự đóng góp của đội ngũ giáo viên, học sinh đã tham gia vào công tác giáo dục”.

Đánh giá về công tác giáo dục hiện nay, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng, “ngành Giáo dục còn rất nhiều bất cập” và vẫn đang loay hoay vấn đề thi cử, sách giáo khoa, dạy thêm học thêm…

Nhấn mạnh, giáo dục là một quá trình liên tục, luôn phải đổi mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục bám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng đã đề cập đến vấn đề thiếu giáo viên hiện nay. Vì vậy, ngành và các địa phương cần phải chủ động đề xuất các ban, ngành liên quan để bố trí đủ giáo viên cho các nhà trường, tránh tình trạng một lớp quá đông học sinh hoặc không tổ chức được dạy học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, cần quan tâm đến vấn đề cơ sở vật chất đến từng xã, từng huyện và trên cơ sở đó có định hướng kế hoạch lâu dài.

Ngành Giáo dục cũng cần quyết liệt phối hợp với Ủy ban Dân tộc đề xuất các phương án dạy học cho học sinh dân tộc ít người theo hình thức nội trú hoặc bán trú. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng dạy học ở các huyện miền núi cao và phải làm kiên trì trong thời gian dài.

Ngành Giáo dục cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước. Bộ phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn vậy, phải đổi mới từ quản lý nhà nước, đổi mới về quản trị trong cả trường phổ thông và trường đại học. Phải xây dựng được môi trường văn hóa, dân chủ trong trường học. Việc xây dựng trường chuẩn và các tiêu chí khác phải thực chất, nghiêm túc, kiểm tra việc dạy thêm học thêm, kiểm tra cho điểm, sách tham khảo theo đúng tinh thần "tự nguyện", tránh tình trạng đóng góp theo kiểu "cào bằng".