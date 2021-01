Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh gặp mặt tri ân khách hàng

Toàn cảnh hội nghị tri ân khách hàng. Ảnh: Quang An

Với quyết tâm nỗ lực phấn đấu, liên tục đổi mới, cùng với sự tin tưởng, hợp tác, đồng hành của quý khách hàng và sự giúp đỡ của các cấp, ngành, năm 2020, Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Nguồn vốn và dư nợ tín dụng đạt quy mô hơn 8.700 tỷ đồng, tăng trưởng gần 900 tỷ đồng so với đầu năm.

Hoạt động thanh toán xuất, nhập khẩu và tài trợ thương mại được nâng lên, với doanh số bán lẻ đạt 700 tỷ đồng, doanh số thanh toán XNK hơn 6 triệu USD. Hệ thống giao dịch thanh toán được đổi mới, nâng cao tốc độ xử lý giao dịch được và đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho khách hàng; các sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Ông Võ Huy Hạ - Giám đốc VietinBank chi nhánh Vinh cảm ơn những khách hàng đã luôn đồng hành với ngân hàng trong suốt thời gian qua. Ảnh: Quang An

Và thước đo hiệu quả chính xác nhất là số lượng đối tác, khách hàng có quan hệ và giao dịch với Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh không ngừng tăng lên. Số lượng khách hàng đang quan hệ giao dịch thường xuyên hơn 28.000 khách hàng tiền vay, 51.500 khách hàng tiền gửi, 30.600 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ eFast, thẻ tín dụng quốc tế…

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh đã luôn đồng hành cùng với các khách hàng vay vốn vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch. Đến hết năm 2020, chi nhánh đã giải ngân cho 150 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với doanh số giải ngân mới trên 2.000 tỷ đồng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các kế hoạch với số tiền cơ cấu hơn 60 tỷ đồng; dành 4 tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm phí dịch vụ khách hàng.

Đại diện khách hàng cảm ơn sự hỗ trợ từ Ngân hàng VietinBank chi nhánh Vinh. Ảnh: Quang An

Song song với hoạt động tín dụng, Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh còn cung cấp các sản phẩm như bảo lãnh, cam kết cung ứng vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế… đáp ứng tối đa nhu cầu cho khách hàng tham gia đấu thầu, thi công công trình, thanh toán trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, chi nhánh cũng luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Năm 2020, đã tài trợ để xây dựng 2 trường học ở huyện Kỳ Sơn với số tiền 2,4 tỷ đồng, ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo, chăm sóc thương binh, trẻ em mồ côi, tàn tật… với số tiền 660 triệu đồng.

Các khách hàng trúng giải Phát Tài trong chương trình bốc thăm may mắn. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Huy Hạ - Giám đốc Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh cho rằng, những thành quả đạt được của đơn vị trong suốt những chặng đường vừa qua là kết quả của sự hợp tác, chia sẻ cơ hội của quý khách hàng, sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.

Bày tỏ tình cảm tri ân đến các quý khách hàng đã luôn tin tưởng, hợp tác với ngân hàng trong những năm vừa qua, Giám đốc Vietinbank chi nhánh thành phố Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng thời cam kết sẽ luôn lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng để không ngừng cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo VietinBank chi nhánh Vinh trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải Phú Quý - giải cao nhất của chương trình bốc thăm may mắn tại hội nghị tri ân. Ảnh: Quang An