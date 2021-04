Viettel 'phả hơi nóng' vào HAGL; Đời tư của Ronaldo được hé lộ

Phung phí cơ hội, Quảng Ninh nhanh chóng phải trả giá. Phút 37, từ một pha bấm bóng của cầu thủ Viettel, hậu vệ Tiến Duy che chắn để thủ môn Hoài Anh băng lên cản phá. Tuy nhiên, thủ thành của Quang Ninh sút hụt, để Venancio Caique có cơ hội dứt điểm sệt vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Viettel. Khoảng cách có thể đã gia tăng nếu cú sút phạt của Hoàng Đức không tìm đến điểm nối giữa cột dọc và xà ngang phút 40.

"Rất hào hứng và hạnh phúc với dự án phim mới này. Cám ơn mọi người", Georgina thông báo trên Instagram hôm 15/4. Ở phần bình luận, Ronaldo đã chia sẻ niềm vui với bạn gái. "Chúc mừng em yêu! Rất tự hào về em".



Loạt phim tài liệu truyền hình thực tế của Netflix với tựa đề "Georgina" sẽ mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ và chi tiết hơn về cuộc sống gia đình của Georgina với bạn trai Ronaldo, cùng bốn người con, gồm cậu cả Ronaldo Jr, con gái chung Alana Martina và cặp song sinh Eva - Mateo. Hiện, cả Netflix lẫn Georgina đều chưa thông báo về thời gian ra mắt bộ phim này.



Không phải là lần đầu Georgina lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Cuối năm 2020, người mẫu 27 tuổi đã xuất hiện trong chương trình "The Masked Singer" phiên bản Tây Ban Nha với tạo hình sư tử. Đây là cuộc thi âm nhạc, các thí sinh tham gia sẽ phải mặc trang phục kín đầu và đeo mặt nạ để che giấu danh tính của bản thân.

Hành động ném áo của Ronaldo gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Ảnh: Getty Images.

Ronaldo cũng từng đóng vai chính trong bộ phim tài liệu mang tên "Ronaldo" được Amazon Prime phát hành năm 2015. Ngoài ra, siêu sao Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong loạt phim "All or Nothing" của Juvenus trên nền tảng này.

Cựu cầu thủ Juventus, Paul Pogba vừa ký hợp đồng với Amazon, và hãng phim này sẽ bắt tay vào sản xuất loạt phim tài liệu về cuộc đời tiền vệ Pháp. Loạt phim có tựa đề "The Pogmentary" sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị về sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của Pogba, và chính thức ra mắt vào năm 2022.