V.League 2020 có thêm vòng play-off?

Tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF, diễn ra vào sáng hôm nay (13/5), các đại biểu đã đồng ý với phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2020 mà VPF đưa ra. Như vậy, phương thức thi đấu của Cúp Quốc gia vẫn giữ nguyên, nhưng V.League và giải hạng Nhất QG sẽ thay đổi theo hướng giảm bớt số lượng trận đấu (V.League giảm được 48 trận, giải hạng Nhất giảm được 36 trận).

Riêng tại đấu trường V.League, thì thay vì thi đấu như những mùa giải gần đây, V.League 2020 sẽ chỉ thi đấu lượt đi, rồi chọn ra 8 đội dẫn đầu và 6 đội còn lại để thi đấu vòng play-off.

8 đội xếp trên sẽ so tài vòng tròn với nhau để tìm ra nhà vô địch (28 trận), 6 đội xếp dưới cũng sẽ so tài vòng tròn với nhau để xác định đội xuống hạng (15 trận).

Đội bóng SLNA tham dự mùa giải 2020. Ảnh tư liệu Mùa giải gần nhất mà đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam tổ chức thêm vòng play-off để tìm ra nhà vô địch, chính là năm 1996. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt về Giải vô địch Quốc gia năm đó, Ban Tổ chức (BTC) đã xác định được 6 đội bóng xuất sắc nhất tranh tài tại vòng play-off, diễn ra trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Long Xuyên (An Giang).

Theo sắp xếp của BTC, bảng A do sân Cao Lãnh đăng cai bao gồm chủ nhà Đồng Tháp, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong khi đó, bảng B do sân Long Xuyên đăng cai bao gồm chủ nhà An Giang, SLNA và Công an TP.HCM. Kết thúc vòng đấu bảng, thứ tự các đội như sau: Đứng thứ nhất và thứ nhì bảng A là Đồng Tháp và Lâm Đồng, còn 2 vị trí dẫn đầu của bảng B là Công an TP.HCM và SLNA.

Trận chung kết là màn so tài giữa 2 đội đứng đầu của 2 bảng là Đồng Tháp và Công an TP.HCM (Đồng Tháp thắng 3 - 1), trận tranh Huy chương Đồng là cuộc đấu tay đôi giữa 2 đội bóng nhì bảng là SLNA và Lâm Đồng (SLNA thắng luân lưu). Đây là lần thứ 2, đội bóng xứ Nghệ giành được tấm Huy chương Đồng tại giải Vô địch Quốc gia (lần đầu là tại mùa giải 1992).

Dự kiến, V.League 2020 sẽ trở lại từ 5/6 và kết thúc vào 25/10.