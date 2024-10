Thể thao Vòng 5 V.League 2024/25: Chiến thắng đầu tay cho Sông Lam Nghệ An? Chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An tại vòng 5 V.League 2024/25 trên sân của Quy Nhơn Bình Định là cơ hội tốt để thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn bứt lên sau màn khởi động khá tệ.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho 2 thất bại của Sông Lam Nghệ An trong 4 trận đấu đã qua tại V.League và cũng không có gì khó hiểu khi thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn không có được chiến thắng mà chỉ có được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lực lượng của Sông Lam Nghệ An thời gian qua đã bị sứt mẻ quá nhiều, đặc biệt là ở hàng thủ khi các cầu thủ quan trọng và trình độ như: Đình Hoàng, Văn Cường, Nam Hải, Zaracho, Bá Quyền… thay nhau dính chấn thương hoặc thẻ phạt. Trên hàng công, Xuân Đại và ngoại binh Benjamin Kuku cũng không có được sự sung sức nhất.

Sông Lam Nghệ An bất bại trước Quy Nhơn Bình Định trong 2 mùa giải gần đây. Ảnh: Chung Lê



Dẫu vậy, cũng phải nhìn nhận rõ rằng, Sông Lam Nghệ An đã không có được sự chuẩn bị tốt cho từng trận đấu về mặt chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu. Các cầu thủ trẻ của HLV Phạm Anh Tuấn thường bị tâm lý nặng và sợ thua mỗi khi bị dẫn bàn trước. Hàng tấn công có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Làm khách ở vòng 5 này trước Quy Nhơn Bình Định, nhưng có nhiều điều kiện thuận lợi để tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở mùa giải này. Thứ nhất, mùa này Quy Nhơn Bình Định không còn là một thế lực ở V.League. Đội bóng đất Võ đã mất đi hầu hết những trụ cột và lực lượng không vượt trội so với dàn cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An.

Mặt khác, đội chủ nhà còn vắng mặt những cầu thủ trụ cột như Mạc Hồng Quân, Cao Văn Triền vì lĩnh thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy mới chỉ có duy nhất 1 chiến thắng và thua đến 3 trận, có 3 điểm và cũng bị thủng lưới 7 bàn như Sông Lam Nghệ An. Điều này chứng tỏ hàng thủ của Quy Nhơn Bình Định cũng đang gặp rất nhiều vấn đề.

Sông Lam Nghệ An cần phải tự tin trong chuyến làm khách này bởi ở mùa giải năm ngoái, sức trẻ đã giúp Đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân khách bởi các pha lập công của Olaha và Quang Vinh và 2-0 trên sân nhà bằng các bàn thắng của Bá Quyền và Xuân Đại.

Chấn thương đã khiến đội hình Sông Lam Nghệ An sứt mẻ quá nhiều. Ảnh: Chung Lê



HLV Phạm Anh Tuấn sẽ bớt đau đầu khi có thể ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ chào đón sự trở lại của lão tướng Trần Đình Hoàng, Hồ Văn Cường. Trong đó, kinh nghiệm của Đình Hoàng là điều mà Sông Lam Nghệ An đang thực sự cần lúc này, còn tốc độ và sự đột biến của Văn Cường là điều mà các hậu vệ cánh Sông Lam Nghệ An luôn thiếu trong 4 trận đấu đã qua.

Điều đáng tiếc nhất là tiền vệ trụ cột Phan Bá Quyền chưa thể trở lại trong lúc mà đội bóng đang cần anh nhất. Khả năng đánh chặn cùng với bản lĩnh và sự lì lợm của một cầu thủ xuất thân từ vị trí trung vệ là điều mà những Quang Tú, Quang Vinh chưa thể có được. Ngoài ra, tiền đạo Kuku cũng dính một chấn thương sau trận đấu vừa qua trên sân Thiên Trường khiến HLV Phạm Anh Tuấn có thể phải cân nhắc phương án thay thế.

Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An cần biết vượt khó và tận dụng cơ hội, quyết một trận sống mái khi gặp Quy Nhơn Bình Định trong bối cảnh này. Cần một chiến thắng để các cầu thủ trẻ xứ Nghệ cởi bỏ được những áp lực và tự tin, thi đấu chắc chân hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trận đấu giữa Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 18:00 ngày 17/10 trên SVĐ Quy Nhơn. Sau trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân Vinh đón tiếp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 01/11./.