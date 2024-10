Thể thao Sông Lam Nghệ An thua đậm trước Nhà đương kim vô địch Phải chơi trên sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đã không thể tạo ra cơn địa chấn trước Nhà đương kim vô địch - Thép xanh Nam Định và đành chấp nhận thua đậm.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Do Nam Định phải tranh tài ở đấu trường AFC Champions League 2 và trùng với đợt nghỉ FIFA Days, nên trận đấu giữa Nhà đương kim vô địch và Sông Lam Nghệ An ở vòng 4 phải lùi đến chiều nay (19/10). Cuộc so tài này diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, sân nhà của Thép xanh Nam Định.

Ở mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam đã có khởi đầu không thật tốt. Qua 3 lượt trận, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mới chỉ giành được 4 điểm và tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Vì thế, khi được chơi trên sân nhà, mục tiêu của Nam Định là phải giành trọn 3 điểm để có thể tiếp cận và cạnh tranh với nhóm đầu.

Trong trận này, đội bóng thành Nam có lợi thế hơn đội khách khi có thể sử dụng tới 3 ngoại binh cùng với Nguyễn Xuân Son (tức Rafaelson) vừa mới được nhập tịch. Đây sẽ là một thử thách không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn (Sông Lam Nghệ An).

Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An cũng đang khá chật vật trong 3 vòng đã qua. Đội bóng xứ Nghệ mới chỉ có 2 điểm và đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Có thể khẳng định, đội khách hoàn toàn lép vế trong mọi mặt so với Nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn có đôi chút may mắn khi ở hàng thủ có sự trở lại của trung vệ ngoại binh Zaracho, sau 2 trận phải nghỉ do thẻ phạt. Ngoài ra, Trần Nam Hải cũng đã bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình chính.

Đội hình xuất phát của 2 đội Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Thanh Hào (3), Lucas Silva (30), Văn Khánh (5), Caio Cesar (77), Văn Kiên (13), Văn Công (16), Hoàng Anh (88), Văn Vĩ (17), Hendrio (10), Xuân Son (14).

SLNA: Văn Việt (1), Zaracho (15), Văn Huy (2), Phan Văn Thành (33), Thanh Đức (12), Nam Hải (17), Xuân Tiến (9), Quang Tú (29), Quang Vinh (16), Kuku (10), Olaha (7).

Đáng chú ý ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 3-5-2 như ở vòng đấu thứ 3 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong đó, bộ 3 trung vệ được đảm trách bởi Zaracho, Trần Nam Hải và Phan Văn Thành; 2 hậu vệ cánh là: Bùi Thanh Đức và Vương Văn Huy; 3 tiền vệ gồm: Quang Tú, Quang Vinh và Đinh Xuân Tiến; 2 tiền đạo như thường lệ là Olaha và Kuku.

Không quá bất ngờ khi Nam Định là đội bóng nắm giữ thế trận khi bóng lăn trên sân Thiên Trường. Với một đội hình chất lượng các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chiếm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương. Tuy nhiên, điều khá bất ngờ khi Sông Lam Nghệ An mới là đội bóng sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 6, từ pha phản công ở trung lộ, Kuku bằng thể lực vượt trội đã vượt qua được Hoàng Văn Khánh để chuyền bóng cho Quang Vinh. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh đã đoán được ý đồ, nhanh chân lao ra cản phá ngay trước khung thành.

Với lực lượng chất lượng Nam Định đã giành thế áp đảo trước SLNA. Ảnh: Chung Lê

Ngay lập tức, đội chủ nhà cũng có tình huống đáp trả. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Lý Công Hoàng Anh chuyền bóng về phía cột 2 cho Lucas Silva, nhưng tiền đạo mang áo số 30 đã đón hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đáng tiếc.

Những phút sau đó, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhịp độ được đẩy lên rất cao. Dù thời lượng kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, nhưng với khả năng phản công sắc sảo, Sông Lam Nghệ An vẫn mang về được những cơ hội cho riêng mình.

Đặc biệt ở phút 26, Kuku phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh của Nam Định nhưng lại tiếp bóng một chạm lỗi và cơ hội đã trôi qua với SLNA. Tuy vậy, Văn Khánh dường như có hành vi dẫm vào chân Kuku từ phía sau. Trọng tài cho tạm dừng trận đấu để check VAR và phải mất đến gần 5 phút đồng hồ, quyết định mới được đưa ra, chỉ là thẻ vàng cho Văn Khánh và Nam Định được hưởng quả phất bóng lên.

Và ngay sau tình huống gây tranh cãi đó, Nam định đã có câu trả lời với bàn thắng mở tỷ số của Lucas Silva đến ở phút 35. Hendrio chọc khe quá tinh tế ở trung lộ cho Lucas Silva thoát xuống khống chế rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Văn Việt.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực để đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội khách đã không tận dụng được những pha lên bóng cuối cùng để có bàn quân bình tỷ số. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại với phần thắng nghiêng về Nhà đương kim vô địch.

Bước sang hiệp 2, sức ép liên tục của CLB Nam Định đã giúp Nguyễn Xuân Son "mở tài khoản" ở V-League mùa này. Phút 49, tiền đạo mới được nhập quốc tịch Việt Nam ghi bàn trên chấm phạt đền, sau khi trung vệ Espinola để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến phút 56, anh hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu cận thành gọn gàng. Cũng phải dành lời khen cho Lucas Silva khi đường tạt bóng của anh quá chính xác. Đến phút 69, tỷ số đã là 4-0 cho CLB Nam Định sau pha lập công của Tô Văn Vũ.

Kuku ghi bàn thắng. Ảnh: Chung Lê

Những nỗ lực của Sông Lam Nghệ An chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số 1-4. Phút 74, Lê Đình Long Vũ tạt bóng thuận lợi để Kuku bật cao đánh đầu, khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Với kết quả này, Nam Định tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, SLNA chạm đáy khi chỉ mới có 2 điểm.