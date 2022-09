Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Quỳnh Lưu: Xử phạt thêm 350 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ông Lê Huy Dũng - người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép đã bị xử phạt với khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Xuân Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, huyện này vừa có quyết định bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Huy Dũng (41 tuổi), trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ông Dũng là người đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép ở lèn Thung Buồng, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu), mà Báo Nghệ An đã có bài phản ánh.

Theo đó, ông Dũng bị xử phạt bổ sung thêm 350 triệu đồng. Đây là khoản tiền tương đương với tang vật bị tạm giữ là máy múc nhãn hiệu HUYNDAI ROBEX 2900LC-7. Máy múc này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp đóng tại thị xã Hoàng Mai, được ông Dũng dùng để khai thác khoáng sản trái phép.

Ngoài ra, theo ông Dinh, huyện cũng đã xử phạt thêm 4 triệu đồng đối với 1 tài xế xe tải vì vận chuyển khoáng sản trái phép. Cơ quan chức năng cũng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý thêm 2 xe tải còn lại. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ông Lê Huy Dũng đã bị xử phạt với khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trước đó, sau khi Báo Nghệ An phản ánh, huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt ông Dũng 50 triệu đồng vì khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Thung Buồng. Khối lượng khoáng sản đã khai thác xác định được là 180 m3.

Ông Dũng có nhiều tình tiết tăng nặng, đó là sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm; vi phạm hành chính có quy mô lớn. Ngoài khoản tiền phạt chính, huyện Quỳnh Lưu còn quyết định xử phạt bổ sung, buộc ông Dũng nộp vào ngân sách Nhà nước 907 triệu đồng. Đây là khoản tiền tương đương giá trị 1 chiếc máy múc do Hội đồng định giá của UBND huyện Quỳnh Lưu đưa ra. Chưa hết, huyện Quỳnh Lưu còn buộc người này thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn; Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh để xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, tịch thu toàn bộ giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép được quy đổi bằng tiền là 9 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra mở rộng thêm để tiếp tục xử lý các đối tượng.

Trước đó, ngày 2/7/2022, Báo Nghệ An có bài viết: “Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu)”. Nội dung phản ánh về việc thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn xã Quỳnh Tân diễn ra rất phức tạp. Việc khai thác thậm chí có lúc công khai, thách thức chính quyền địa phương. Quá trình khai thác không chỉ làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng xấu đến môi trường cảnh quan, hạ tầng giao thông mà còn gây bức xúc dư luận.

Sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh, xử lý các nội dung Báo Nghệ An phản ánh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan trong quá trình kiểm tra, phát hiện, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề nghị báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo Công an tỉnh chi viện lực lượng, kịp thời xử lý. Xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài, hoặc nhận được thông tin phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra nhưng không có biện pháp giải quyết, hoặc cố tình chậm trễ trong việc kiểm tra, xử lý.