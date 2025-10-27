Quốc tế Vụ trộm 102 triệu USD ở Louvre: Nghi phạm bị tóm gọn tại sân bay khi chuẩn bị bỏ trốn Một tuần sau vụ trộm trang sức hoàng gia 102 triệu USD gây chấn động, cảnh sát Pháp đã bắt giữ các nghi phạm. Văn phòng công tố Paris xác nhận một trong các nghi phạm bị bắt giữ tại sân bay Charles de Gaulle khi đang chuẩn bị rời khỏi nước Pháp. Truyền thông nước này cũng cho biết có 2 người đã bị bắt.

Người dân đứng bên ngoài Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) vào ngày 26/10, sau khi cảnh sát bắt giữ các nghi phạm liên quan đến vụ trộm. Ảnh: REUTERS

Văn phòng công tố Paris hôm 26/10 (giờ địa phương) xác nhận, các nhà điều tra thuộc đơn vị đặc nhiệm chống cướp có vũ trang và trộm cắp tác phẩm nghệ thuật đã thực hiện các vụ bắt giữ vào tối 25/10, liên quan đến vụ trộm thế kỷ tại Bảo tàng Louvre.

Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau, cho biết: "Một trong những người đàn ông bị bắt giữ đang chuẩn bị rời khỏi lãnh thổ từ sân bay Roissy (Charles de Gaulle)".

Bà Beccuau không xác nhận tổng số người bị bắt. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Pháp như BFM TV và báo Le Parisien đồng loạt đưa tin rằng 2 nghi phạm đã bị bắt và tạm giam.

Theo CNN và BFMTV, hai nghi phạm là nam giới, đều ở độ tuổi 30, sống tại vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis (Paris) và đã có tiền án. Các nhà điều tra đã lần ra dấu vết của họ bằng cách sử dụng DNA. Một người bị bắt tại khu vực Aubervilliers, người còn lại bị chặn tại khu vực kiểm tra hộ chiếu ở sân bay khi chuẩn bị lên chuyến bay buổi tối đến Algeria.

BFMTV cho biết, ít nhất hai cá nhân khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ trộm hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trong một tuyên bố, công tố viên Laure Beccuau đã bày tỏ sự không hài lòng khi thông tin về vụ bắt giữ bị rò rỉ cho báo chí.

Bà cảnh báo rằng "sự tiết lộ này chỉ có thể cản trở nỗ lực điều tra" của đội ngũ hơn 100 điều tra viên đang "vận động để thu hồi số trang sức bị đánh cắp và bắt giữ tất cả các thủ phạm".

Tính đến ngày 26/10, các nguồn tin đều khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy số trang sức hoàng gia bị đánh cắp đã được thu hồi.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đã chúc mừng các nhà điều tra, nói rằng họ "đã làm việc không mệt mỏi, như tôi đã yêu cầu, và họ luôn có sự tin tưởng hoàn toàn của tôi".

Vụ trộm xảy ra vào sáng 19/10, ngay sau khi bảo tàng mở cửa. Bốn tên trộm bịt mặt đã dùng một chiếc cần cẩu (loại xe nâng có giỏ) áp sát mặt tiền tòa nhà, đập vỡ một cửa sổ ở tầng trên để đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo – nơi lưu giữ Trang sức Hoàng gia Pháp. Chỉ trong vòng chưa đầy 8 phút, chúng đã đập vỡ hai tủ trưng bày an ninh cao và tẩu thoát cùng 8 báu vật trị giá ước tính 88 triệu euro (102 triệu USD) trước khi bỏ trốn bằng xe máy.

Trong số các báu vật bị đánh cắp có một vương miện đính ngọc bích, một dây chuyền và một chiếc hoa tai từ bộ sưu tập của Nữ hoàng Marie-Amélie (thế kỷ 19); một bộ dây chuyền và hoa tai ngọc lục bảo gắn liền với Hoàng hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Napoléon Bonaparte.

Một báu vật - vương miện gắn ngọc lục bảo và hơn 1.300 viên kim cương của Hoàng hậu Eugénie - sau đó đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng trong tình trạng hư hỏng, có thể do bọn trộm làm rơi.

Vụ việc được coi là "nỗi hổ thẹn quốc gia", khiến Giám đốc Louvre Laurence des Cars phải thừa nhận đây là một "thất bại khủng khiếp".

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin cũng thừa nhận những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, như việc "cửa sổ không được gia cố" và "một chiếc xe nâng lại có thể xuất hiện trên đường công cộng" ngay cạnh bảo tàng.