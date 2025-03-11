Quốc tế Vụ trộm ở Louvre là 'tác phẩm của tội phạm vặt', không phải tội phạm có tổ chức Công tố viên Paris ngày 2/11 cho biết, vụ trộm trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD (khoảng 88 triệu Euro) tại bảo tàng Louvre (Pháp) vào tháng trước là tác phẩm của một nhóm "tội phạm vặt" nghiệp dư ở địa phương, chứ không phải một băng đảng tội phạm có tổ chức tinh vi.

Bên ngoài Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp ngày 26/10, sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ các nghi phạm trong vụ trộm tại bảo tàng. Ảnh: REUTERS

Vụ trộm táo tợn xảy ra vào sáng 19/10. Hai người đàn ông đã lái một chiếc xe thang chuyên dùng cho việc chuyển nhà đậu bên ngoài bảo tàng Louvre, leo lên tầng hai, đập vỡ cửa sổ và dùng máy mài góc để phá các tủ trưng bày. Hai nghi phạm này sau đó đã tẩu thoát trên những chiếc xe tay ga do hai đồng phạm chờ sẵn. Toàn bộ vụ trộm diễn ra trong vòng chưa đầy 7 phút.

Phát biểu trên đài FranceInfo, Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết 4 nghi phạm đã bị truy tố và tạm giam. Trong đó, 3 người bị tình nghi thuộc nhóm trực tiếp thực hiện vụ trộm, người còn lại là bạn gái của một trong các nghi phạm.

"Đây không hẳn là hành vi phạm pháp hàng ngày, nhưng nó thuộc loại mà chúng ta thường không liên tưởng đến cấp cao nhất của tội phạm có tổ chức", bà Beccuau nói.

Công tố viên nhấn mạnh các nghi phạm "rõ ràng là người địa phương" và đều sống ở Seine-Saint-Denis, một khu vực có thu nhập thấp ở phía bắc Paris.

Giả thuyết về việc nhóm trộm này là nghiệp dư nảy sinh sau khi chúng để lại hàng loạt sai sót tại hiện trường. Đáng chú ý nhất, chúng đã làm rơi món đồ quý giá nhất - Vương miện của Nữ hoàng Eugenie, làm bằng vàng, ngọc lục bảo và kim cương.

Ngoài ra, nhóm này còn bỏ lại dụng cụ, găng tay và các vật dụng khác, đồng thời thất bại trong việc đốt chiếc xe thang dùng để đột nhập trước khi tẩu thoát.

Một tuần sau vụ trộm, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là những người đã đột nhập vào Louvre. Đó là một người đàn ông Algeria 34 tuổi, sống ở Pháp từ năm 2010, và một người đàn ông 39 tuổi vốn đang bị giám sát tư pháp vì tội trộm cắp có tổ chức. Bà Beccuau cho biết cả hai đã "thừa nhận một phần" sự liên quan.

Vào ngày 29/10, hai nghi phạm: một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố vào ngày 1/11.

Theo công tố viên, DNA của người đàn ông 37 tuổi được tìm thấy trong chiếc xe thang. Người này có lý lịch "bất hảo" với 11 tiền án về nhiều tội danh, bao gồm cả trộm cắp. Người phụ nữ 38 tuổi là bạn gái của nghi phạm này và họ có con chung.

Cả hai nghi phạm mới nhất đều phủ nhận mọi liên quan. Đài BFM đưa tin, người phụ nữ đã bật khóc khi nghe tin mình sẽ bị tạm giam và kêu lên: "Tôi sợ hãi cho các con tôi, và cho cả bản thân tôi nữa".

Mặc dù 3/4 thành viên của nhóm trộm được cho là đã bị bắt, nhưng toàn bộ số trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD vẫn chưa được tìm thấy.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhận định với tờ Le Parisien rằng, nghi phạm cuối cùng hiện vẫn đang lẩn trốn có thể chính là kẻ tổ chức vụ trộm. Cảnh sát Pháp vẫn đang tiếp tục điều tra và truy lùng nghi phạm còn lại cùng số cổ vật bị đánh cắp.