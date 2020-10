Vựa rau Nghệ An ngập nước do mưa lớn

Nhiều diện tích rau màu trên địa bàn xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) bị hư hỏng do ngập nước. Ảnh: Việt Hùng

Mưa to liên tục trong 2 ngày (28 – 29/10) khiến nhiều ha rau màu của bà con các xã bãi ngang huyện Quỳnh Lưu và các xã ven biển của huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị ngập nước, hư hỏng.



Bà Nguyễn Thị Tình ở thôn 7, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) chia sẻ: Gia đình tôi có 1 sào hành hoa bị đổ gập toàn bộ trong sáng nay nên dù mưa to nhưng vẫn phải thu hoạch, vớt vát được đồng nào hay đồng ấy”.

Vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu có 700 ha sản xuất rau màu. Trước thời điểm mưa bão số 9, trên cánh đồng còn khoảng 400 ha rau màu đang được bà con gieo trồng và chăm sóc. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp với gió mùa, gây mưa to, gió giật mạnh khiến hơn 70% diện tích rau màu đang phát triển bị ngập nước, không thể phục hồi.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiêp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ đông này toàn huyện đã trồng được 1.200 ha rau màu các loại. Mưa to kéo dài tư tối qua đến hôm nay (29/10) đã khiến khoảng 400 ha rau màu bị ngập nước, trong đó, nhiều ha sẽ phải trồng lại, vì bị thối rễ và dập lá. Ngoài ra, có hàng trăm ha ngô (trong số 2.000 ha ngô vụ đông trên địa bàn) chưa kịp thu hoạch bán cho doanh nghiệp đã bị đổ gãy.

Tại các cánh đồng rau của các xã ven biển Diễn Châu như Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Thành... mưa đã gây ngập trắng băng. Chị Bùi Thị Trung ở xóm 11, xã Diễn Thành (Diễn Châu) cho biết, gia đình có 1 sào su hào vừa trồng được 1 tuần. Mưa to suốt nhiều giờ qua đã khiến toàn bộ ruộng rau ngập nước , coi như hư hỏng hết. Sau khi nước rút, gia đình sẽ làm đất trồng lại.

Để khôi phục sản xuất sau mưa, các huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu chỉ đạo các địa phương tập trung công tác thủy lợi, tiêu thoát ngập úng; lựa chọn các giống rau được thị trường ưa chuộng để sản xuất trong thời gian tới.

Nhiều diện tích rau màu và ngô đông của huyện Diễn Châu bị đổ gãy, dập nát. Ảnh: Xuân Hoàng

Không có rau cung cấp đủ cho thị trường, do vậy, giá các loại rau màu trong thời điểm này đều tăng cao; bình quân mỗi loại rau sau khi thu hoạch đều có giá 10.000 đồng/kg trở lên (tăng gấp 3 lần) so với trước đó. Như rau xà lách hiện bà con thu hoạch bán với giá 25.000 – 27.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.