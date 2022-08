Với phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt” những năm qua, cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới của tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa Nghệ An và các tỉnh giáp biên của Lào. Điển hình như huyện Kỳ Sơn – địa phương có 203,409 km đường biên tiếp giáp với 4 huyện thuộc 3 tỉnh của nước bạn Lào. Vùng biên giới có 56 bản, chiếm 29% số bản của huyện, trải dài trên địa bàn 11 xã; có Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Cửa khẩu phụ Ta Đo và 30 đường mòn, lối mở. Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe cho biết: Là “cửa ngõ”, “phên dậu”, với vị trí “cánh cửa ngoại giao” đặc biệt của tỉnh Nghệ An và cả nước, huyện Kỳ Sơn xác định đối ngoại là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt, giao các xã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường kết nối về mọi mặt với các bản nước bạn Lào để chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, huyện Kỳ Sơn cũng coi trọng đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân để thực hiện mục tiêu “3 yên” (yên dân, yên địa bàn, yên biên giới) mà Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.