Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào | Bài 2: Dựa vào dân

Không chỉ riêng Đồn biên phòng Tam Hợp mà các đồn biên phòng tuyến biên giới đều có con đỡ đầu là các em học sinh Lào. Như ở Đồn biên phòng Mỹ Lý hiện đang nhận đỡ đầu cho em Xồng Bá Công SN 2012 ở bản Huồi Pá, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Công có bố là người Lào, mẹ là người Việt Nam quê gốc ở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Mỗi lần nhận được quà hay được cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mỹ Lý trực tiếp sang thăm, Công mừng lắm. Em tự hứa sẽ cố gắng học chăm chỉ để không phụ lòng những người cha đỡ đầu mang quân hàm xanh của mình.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm – Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An cho biết: BĐBP tỉnh Nghệ An quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 468,281km, tiếp giáp 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Khu vực biên giới đất liền tỉnh Nghệ An có 246 thôn, bản thuộc 27 xã biên giới (trong đó, có 82 bản giáp biên). Khu vực biên giới 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, có 40 bản giáp biên. Nhân dân 2 bên biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ (lấy vợ, lấy chồng) từ lâu đời, nên thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa.