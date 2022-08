Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào | Bài cuối: Nâng quan hệ hợp tác toàn diện lên tầm cao mới

Từ năm 2019 trở lại đây, nhờ phối hợp thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Nhiều công dân Lào – Việt đang sinh sống, cư trú tại các huyện biên giới hai nước đã được Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, tạo điều kiện nhập quốc tịch để ổn định cuộc sống (cụ thể Nghệ An – Hủa Phăn: có 137 người Lào ở lại nơi cư trú; 210 người Nghệ An được ở lại nơi cư trú; Nghệ An – Xiêng Khoảng: 63 người Lào ở lại nơi cư trú, 307 người Nghệ An được ở lại nơi cư trú. Nghệ An – Bôlykhămxay: 02 người Lào ở lại nơi cư trú; 4.255 người Nghệ An được ở lại nơi cư trú).

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch cho tất cả các công dân Lào được phê duyệt ở lại nước gốc. Đây là việc làm nhân văn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam – Lào và các tỉnh biên giới của Lào với các huyện biên giới của Nghệ An. Đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về dân cư vùng biên giới ngày càng chặt chẽ; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh.