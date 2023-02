Xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) kỷ niệm 70 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Ngày 26/2, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (26/02/1953 – 26/02/2023).

Về dự lễ có các đồng chí: Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Sỹ Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Văn Giáp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Xã Kỳ Sơn có diện tích 2.850 ha, dân số 7.778 người, được phân chia ở 17 xóm, 22 chi bộ. Năm 2019 sáp nhập theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/8/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An từ 17 xóm còn 7 xóm và 12 chi bộ.

Từ khi thành lập (ngày 26/02/1953), xã Kỳ Sơn là một trong 3 địa phương được tách ra từ xã Thanh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 19/4/1963, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 52/CP thành lập huyện Tân Kỳ. Lúc bấy giờ xã Kỳ Sơn huyện Tân Kỳ bao gồm xã Kỳ Sơn, xã Kỳ Tân, thị trấn Tân Kỳ và một phần của xã Tân Hương ngày nay.

Trong những đầu thành lập, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh của xã Kỳ Sơn hầu như chưa có gì đáng kể, tất cả đều ở điểm xuất phát thấp. Điều kiện đi lại của người dân còn nhiều khó khăn. Từ năm 1965 đến năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Sơn kiên cường chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng hậu phương chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.

Với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, không ngại gian khổ, cùng sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đến nay kinh tế của xã có bước phát triển rõ nét. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 456,5 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,85%, hộ cận nghèo 4,08%.

Dấu ấn tạo nên thành công của Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Sơn trong suốt chặng đường 70 năm phải kể đến công tác xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, lần lượt có 80 công trình hạ tầng lớn nhỏ được đầu tư xây dựng; hàng chục km đường liên xã, liên thôn được bê tông kiên cố; trụ sở làm việc của xã, nhà văn hóa các xóm, trường lớp học các cấp, trạm y tế… ngày càng khang trang, sạch đẹp, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu làm việc, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn.

Song song với việc chăm lo phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chú trọng. Tính đến nay, 86,5% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 6/7 xóm được công nhận Làng văn hóa. Năm 2016, Kỳ Sơn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Trường Tiểu học, THCS đạt và giữ vững chuẩn Quốc gia; trường Mầm non đang phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm 2023. Nhiều năm liền, Kỳ Sơn được đánh giá là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT của huyện khi tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng.

Về công tác quốc phòng, an ninh, nhiều năm liền Kỳ Sơn được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Với những kết quả trên, năm 2017, xã Kỳ Sơn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Phát huy những thành tựu 70 năm qua, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Kỳ Sơn tiếp tục khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương phát triển toàn diện và bền vững. Đặc biệt, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ, xây dựng, phát triển chăn nuôi; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung huy động cả hệ thống chính trị phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đến năm 2025, phấn đấu trở thành xã thuộc nhóm có thu nhập cao của huyện; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 - 55 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, nhân dân xã Kỳ Sơn đạt được, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của huyện. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đặc biệt là yếu tố truyền thống cách mạng; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững; Làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh...