Thứ Hai, 13/10/2025
Quốc tế

Xả súng tại quán bar ở bang South Carolina, 4 người thiệt mạng

Nguyễn Hà (TTXVN) 13/10/2025 06:43

Giới chức Mỹ ngày 12/10 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại quán bar "Willie's Bar and Grill” trên đảo Saint Helena (St. Helena) thuộc bang South Carolina, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

Vụ việc xảy ra sáng 12/10 theo giờ địa phương. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện đã có 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Các nhân chứng tại quán bar cho biết ngay khi sự việc vừa xảy ra, họ đã phải tháo chạy sang cáccơ sở kinh doanh lân cận để trú ẩn.

Giới chức bang South Carolina bày tỏ lo ngại sâu sắc trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Hiện công tác điều tra đang được tiến hành.

Theo baotintuc.vn
