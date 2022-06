Xác định danh tính lái xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định danh tính lái xe và phương tiện gây tai nạn giao thông làm 1 người chết trên đường tránh thành phố Huế rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 9h ngày 11/6, tại Km 19 + 600 trên đường tránh Huế, thuộc xã Thủy Bằng, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông N.D (78 tuổi), trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế chết tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Lái xe gây ra tai nạn đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an thành phố Huế nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lực lượng truy xét. Đến tối 12/6, Công an thành phố Huế đã tạm giữ lái xe gây tai nạn là Phan Văn D (43 tuổi), trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cùng phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 43H -000.89 kéo theo rơ moóc 43R-027.64 tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện tài xế Phan Văn D và phương tiện gây tai nạn đã được đưa về Huế để tiếp tục điều tra./.