Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc

(Baonghean.vn) - Các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng nhiều kênh thông tin, tuyên truyền các ấn phẩm văn hóa độc hại, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sai lệch giá trị tốt đẹp, bản chất, khoa học, cách mạng đúng đắn của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước… Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, có khả năng “miễn dịch” đối với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang câu kết với nhau triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các phương tiện truyền thông như: Facebook, YouTube, Zalo, trang mạng điện tử, các đài tự do nước ngoài… để đưa nhiều bài viết, thông tin, hình ảnh, video sai lệch về tình hình ở Việt Nam. Âm mưu xuyên suốt của chúng là nhằm truyền bá, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phủ định giá trị lịch sử và thành quả của cách mạng; xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị. Chúng lợi dụng những vụ việc phức tạp, nhạy cảm nhằm hạ bệ thần tượng, bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ Đảng và Nhà nước… tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng xóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta.

Đây là một trong những nguy cơ, thách thức mà đã được Đảng ta xác định và đề ra nhiều chủ trương biện pháp để ngăn chặn đẩy lùi. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, bên cạnh những biện pháp “chống”, đấu tranh trực diện, chúng ta cần hết sức quan tâm “xây”, trước hết là xây dựng thế trận lòng dân. Bởi mục tiêu của các thế lực thù địch phản động là dùng các thủ đoạn thông tin, hình ảnh, văn hóa phẩm xấu độc tác động vào tư tưởng, tình cảm, của những cán bộ đảng viên và người dân thiếu hiểu biết, các phần tử cơ hội, biến chất, bất mãn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kích động, lôi kéo người dân chống đối phủ nhận về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị lịch sử của thành quả cách mạng Việt Nam, về đường lối đổi mới xây dựng đất nước, về con đường đi lên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản ở nước ta.

Thực tiễn cho thấy những yếu kém trong nhận thức tư tưởng, chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân là “môi trường tốt”, “mảnh đất màu mỡ” cho các mầm mống tư tưởng xấu độc sinh sôi, nảy nở, phát sinh. Đó cũng là những yếu tố gây ra bất ổn, tạo ra những điểm nóng về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Do đó để việc đấu tranh phòng chống đạt hiệu quả vững chắc, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta phải sớm xóa bỏ mảnh đất màu mỡ đó, thiết lập một môi trường mang hệ “miễn dịch” vững chắc. Muốn vậy, theo tôi, chúng ta cần làm tốt một số biện pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh sớm giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên - người chủ tương lai của đất nước tiếp thu được bản chất khoa học, cách mạng, giá trị tốt đẹp, đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó vừa góp phần tăng cường củng cố quan điểm lập trường chính trị, vừa giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân sớm được trang bị phương pháp luận khoa học, tư duy lô-gic, nhìn nhận đánh giá sự vật hiện tượng một cách biện chứng, đúng đắn, tránh bị dao động lung lay về tư tưởng chính trị trước tác động các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và phản động. Mỗi khi lòng tin vào Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc thì những thông tin xuyên tạc và bịa đặt, bóp méo… của bọn phản động thù địch sẽ bị nhận diện, phơi bày, phản bác một cách có hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tốt hơn. Để việc bồi dưỡng, giáo dục có hiệu quả, cần phải nghiên cứu, phân loại, đổi mới phương pháp giáo dục bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh máy móc, hình thức, khô cứng, nhàm chán, thiếu cảm hứng trong tiếp thu.

Thứ hai, phải làm tốt việc chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thành tựu, khó khăn phức tạp, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc làm này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ giá trị lịch sử của thành tựu cách mạng cũng như các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối nội đối ngoại của Đảng ta. Qua đó, tăng cường sức “đề kháng” trước những quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Thứ ba, phải thường xuyên cung cấp thông tin về những âm mưu, thủ đoạn tinh vi thâm độc xảo quyệt của các thế lực phản động, thù địch đang điên cuồng ra sức chống phá nền tảng tư tưởng, trong đó tập trung vào những âm mưu thủ đoạn chống phá Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; âm mưu, thủ đoạn chống phá công cuộc đổi mới đất nước xây dựng đất nước, nhất là âm mưu lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự; âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó cần làm rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời có những chủ trương, biện pháp đấu tranh để cán bộ đảng viên và nhân dân nắm bắt, cảnh giác, tích cực chủ động phòng ngừa.

Thứ tư, thường xuyên nắm bắt, phát hiện ngăn chặn kịp thời, những tư tưởng, nhận thức chính trị sai trái, lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi nhận thức sai trái, mơ hồ về tư tưởng chính trị, dao động về lập trường, tư tưởng, bảo thủ, hẹp hòi, đố kỵ… sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, làm ngòi nổ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì thế, với vài trò là hạt nhân chính trị, tổ chức Đảng phải tăng cường nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn, kịp thời đẩy lùi các quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.