Xây dựng cộng đồng văn minh - Niềm tự hào của TNR Stars Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Việc kiến tạo khu đô thị thuận ích với chuẩn mực sống cao cấp tại TNR Stars Diễn Châu là tiền đề xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Tiêu chuẩn kép về an cư

Kinh tế phát triển góp phần thay đổi tiêu chuẩn của người dân về chốn an cư. Đặc biệt, những công dân có mức thu nhập cao thường có yêu cầu khắt khe hơn về việc mua nhà. Nhà không chỉ đơn thuần là chỗ ở mà còn là nơi tạo lập cuộc sống, tạo dựng tương lai cho con cái, bảo vệ tối đa cho cuộc sống của cả gia đình, đồng thời làm nên niềm kiêu hãnh, tự hào về nơi sinh sống.

Do đó, khi lựa chọn nơi an cư, người mua không chỉ quan tâm đến các yếu tố như vị trí, tiện ích, giá cả… mà còn quan tâm đến hàng xóm, cộng đồng xung quanh. Sống tại một cộng đồng văn minh, thịnh vượng là một lựa chọn mang tầm nhìn dài hạn. Mua nhà không chỉ là mua một cuộc sống tiện nghi, mà còn để sở hữu những giá trị tinh thần đến từ kết nối cộng đồng.

Khi được sống giữa một cộng đồng có nếp sống lịch sự, quy tắc ứng xử chuẩn mực, hàng xóm thân thiện thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến cả gia đình một cách tự nhiên. Trong một tập thể có cùng nền tảng tri thức, cư dân sẽ được mở rộng cơ hội hợp tác, giao lưu với những người hàng xóm thành đạt, hay cùng nhau trao đổi phương pháp nuôi dạy con hiệu quả. Sự chan hòa, thân thiện với nhau tạo nên nét đẹp văn hóa và giá trị đích thực của một cộng đồng cư dân văn minh.

Không gian kết nối những chủ nhân xứng tầm tại Nghệ An

Từ định hướng của chủ đầu tư xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh cởi mở và gắn kết, TNR Stars Diễn Châu mang diện mạo của đô thị hiện đại hài hòa cùng văn hóa, tinh thần của vùng đất Diễn Châu để tạo nên một “Kỷ nguyên mới của trung tâm đô thị Phủ Diễn”. Đồng thời, đây sẽ là không gian kết nối những chủ nhân xứng tầm.

Để tạo nền tảng cho sự hình thành của cộng đồng đó, đơn vị phát triển dự án TNR Holdings Vietnam đã hợp tác với các đơn vị phát triển quy hoạch và thiết kế đô thị hàng đầu Việt Nam để kiến tạo một khu đô thị hiện đại tại Diễn Châu.

Trên tổng diện tích lên tới hơn 33ha, TNR Stars Diễn Châu được phân thành bốn tiểu khu theo triết lý “Tứ An”: An Thịnh, An Hoà, An Trí và An Lộc. Ở mỗi tiểu khu, ngoài các loại hình như: nhà phố liền kề, shop house - boutique house, nhà vườn sinh thái, biệt thự… còn được bổ sung thêm nhiều tiện ích đặc trưng riêng, mang tới cho cư dân những trải nghiệm của cuộc sống đẳng cấp với tiện nghi hiện đại nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên.

Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, TNR Holdings Vietnam thấu hiểu nhu cầu và lối sống của khách hàng từ đó kiến tạo một môi trường sống đủ khép kín với những giờ phút riêng tư nhưng cũng đủ mở cho sự giao thoa và đồng điệu về văn hóa, phong tục.

Tại TNR Stars Diễn Châu, cư dân có thể khởi đầu ngày mới căng tràn năng lượng bằng những vòng chạy bộ ven theo dòng sông Bùng xanh mát, băng qua những công viên rợp mát bóng cây, được hít thở bầu không khí trong lành của sông hồ, phóng tầm mắt cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của các loài hoa ven đường nội khu.

Không chỉ là không gian sống lý tưởng, TNR Stars Diễn Châu còn kết nối cộng đồng với những không gian rộng rãi, sang trọng cùng những tiện nghi bậc nhất như thư viện, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao… Đây là những nơi tuyệt vời để tạo dựng những mối giao hảo hay những kế hoạch kinh doanh phát triển trong tương lai.

Dòng sản phẩm TNR Stars do TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển gây tiếng vang trên thị trường nhờ 5 yếu tố: vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên đẳng cấp, thiết kế độc đáo, khả năng sinh lời bền vững và tiện ích hoàn hảo. Sự cộng hưởng của 5 yếu tố trên đã biến các khu đô thị thành nơi ươm mầm một cuộc sống thuận ích với nhiều giá trị tốt đẹp cho khách hàng.

Với những kiến tạo vượt trội về không gian sống, TNR Stars Diễn Châu đang là không gian lý tưởng được người dân Diễn Châu lựa chọn để kết nối và tận hưởng cuộc sống một cách đồng thời là bước đệm vững chắc cho sự phát triển của thế hệ mai sau.