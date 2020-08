Xây dựng kế hoạch cụ thể thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA

Sáng 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA" với lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành và doanh nghiệp. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8. EVFTA mở ra trang mới - trang lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Đây được xem là tuyến “cao tốc”, không chỉ tạo ra cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam tiến vào thị trường EU mà còn mở ra cánh cửa lớn cho việc định vị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, việc thông qua EVFTA sẽ có những tác động tích cực đến Việt Nam trong thiết lập các chuỗi cung ứng mới với EU, giúp nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng tốt, bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. EVFTA sẽ tạo “cú hích” lớn cho xuất khẩu của Việt Nam sang EU, đặc biệt là với các mặt hàng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh như dệt may, da giày, đồ gỗ…

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức riêng một hội nghị có sự tham dự đầy đủ của tất cả các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các địa phương để thảo luận, quán triệt các giải pháp, cách thức triển khai một FTA một cách đồng bộ và toàn diện.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 5 NỘI DUNG CƠ BẢN

Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA của Chính phủ đã được ban hành, tập trung vào 5 nhóm công việc lớn bao gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thông qua kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện EVFTA nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Nghệ An chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các nước châu Âu . Ảnh: Thanh Phúc

Tại Nghệ An, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp Nghệ An với thị trường châu Âu đạt khoảng 50 triệu USD/năm, chiếm 6 - 7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng dệt may (chiếm khoảng 60%); hoa quả chế biến và nước hoa quả (30%); các mặt hàng khác như: chè, hạt tiêu, hạt phụ gia nhựa, tinh dầu thông, gạch ốp lát... chiếm khoảng 10% được xuất khẩu sang thị trường 26/27 nước thuộc khối các nước EU, trong đó chủ yếu là Anh, Đức, Pháp.