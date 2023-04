Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện

(Baonghean.vn) - Sáng 7/4, Đảng ủy cơ quan Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023 bằng hình thức trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, Bộ Công an thông tin 3 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật Căn cước công dân sửa đổi và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Qua tổng kết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho thấy, Luật Công an nhân dân đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc xây dựng Luật nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thể chế hóa yêu cầu điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: "Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung".

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân theo Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất; hoàn thiện cơ sở pháp lý về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời đảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân liên quan đến thăng cấp bậc trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác; bổ sung số lượng, vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Luật Căn cước công dân năm 2014 là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại… Tuy nhiên, qua hơn 7 năm triển khai thi hành, Luật đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; nhất là việc sửa đổi, bổ sung quy định để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ở nước ta.

Việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương thông tin chuyên đề “75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác hồ dạy” (11/6/1948 - 11/6/2023) và các hoạt động kỷ niệm ngành Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an xây dựng và ban hành Đề cương tài liệu tuyên truyền và Kế hoạch hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức hoạt động kỷ niệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề về Luật Đất đai sửa đổi.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2023, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục tuyên truyền về 75 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Công an tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/8/1890 - 19/5/2023); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Quốc tế Lao động 1/5,…

Tuyên truyền các chính sách đại đoàn kết dân tộc; nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của toàn hệ thống chính trị để xây dựng đất nước ngày càng phát triển; đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch,…