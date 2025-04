Thời sự Nghệ An: Góp ý 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo Chiều 24/4, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo góp ý 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV.

Hội thảo do Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Hội thảo góp ý 5 dự án luật do Bộ Công an soạn thảo. Ảnh: Thành Cường

Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh, lãnh đạo công an phường trên địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia góp ý vào 5 dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự sửa đổi; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người chấp hành án phạt tù. Các ý kiến bám sát thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị cũng như xu hướng phát triển trong nước và quốc tế.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất cao với sự cần thiết và đề xuất trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, thông qua đối với 5 dự án luật nêu trên.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng về các dự án luật.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây chính là những cơ sở thực tiễn quan trọng để Công an Nghệ An tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về sự đóng góp, quan tâm xây dựng các dự án luật để bổ sung, hoàn thiện xây dựng các dự án Luật.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh khẳng định, 5 dự án luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở đánh giá, dự báo, tương lai và tầm nhìn để bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phù hợp với yêu cầu cải cách tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế. Đồng thời, các dự án luật xuất phát từ yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Dự thảo các bộ luật đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chế định quan trọng, phục vụ đắc lực công tác phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế trên thực tiễn; kịp thời, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp lý trong quản lý nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, nền tảng để phát triển chính quyền số, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn nói riêng, cả nước nói chung.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp hình sự quốc tế, bảo vệ quyền lợi cho người Việt Nam bị kết án ở nước ngoài, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân nước ngoài trong khuôn khổ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đang tham gia.